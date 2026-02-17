FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı 'Kalıcı yatırım tercihi'

Büyük çoğunluğu arsa ve tarladan oluşan konut dışı gayrimenkul satışları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artıp 1.644.084'e yükseldi. TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan "Kovid-19 salgını sonrası arsa ve araziye ilgi çok yüksek seviyelere çıkmıştı ama şu an 'konut biraz daha ön planda ve öncelikli' diyebiliriz" derken "Arsa ve arazi tarafında özellikle İstanbul'a yakın bölgeler oldukça hareketli" şeklinde konuştu. GAPAS Başkanı Mustafa Kemal Şahin de 'kalıcı yatırım tercihi' vurgusu yaptı.

Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı 'Kalıcı yatırım tercihi'

Arsa ve tarla satışları 2025'te 1,6 milyonu aştı! AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025'e hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’ 80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı Kalıcı yatırım tercihi 1

Geçen yıl ocak-aralık döneminde toplam gayrimenkul satışları yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994'e ulaşırken, bu rakam, tüm zamanların en yüksek yıllık verisi olarak kayıtlara geçti.

Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı Kalıcı yatırım tercihi 2

Büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ise 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 1 milyon 644 bin 84 oldu. Söz konusu rakam en yüksek üçüncü satış verisi olarak öne çıktı. Bu alandaki rekor 1 milyon 748 bin 578 satışla 2022 yılında görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bu sene onun yılı olacak' 2026'daki getiri için 'terse dönecek' çıkışı geldi 'Bu sene onun yılı olacak' 2026'daki getiri için 'terse dönecek' çıkışı geldi

Böylece geçen yıl yapılan toplam gayrimenkul satışlarının yüzde 50,7'sini konut, yüzde 49,3'ünü ise arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu. Son 5 yıl baz alındığında konut satışlarının payının ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktığı görüldü.

Geçen yıl konut satışları 2024'e göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a ulaşmıştı.

Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı Kalıcı yatırım tercihi 3

"KOVİD-19 SALGINI SONRASI ARSA VE ARAZİYE ARTAN TALEP KONUTA YÖNELDİ"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, arsa, tarla ve iş yeri satışlarındaki artış ivmesinin konutun bir miktar gerisinde kaldığını belirterek, "Özellikle Kovid-19 salgını sonrasında arsa ve araziye olan ilgi çok yüksek seviyelere çıkmıştı ancak şu an için 'konut biraz daha ön planda ve öncelikli' diyebiliriz." dedi.

Ticari gayrimenkullerdeki satış ivmesinin diğer alanlara göre daha da zayıf seyrettiğini dile getiren Akdoğan, özellikle kredi maliyetlerinin yüksek olmasının iş yeri alımlarını oldukça yavaşlattığını söyledi.

Akdoğan, konutun toplam gayrimenkul satışları içerisindeki payının yüzde 50'yi aştığını kaydederek, "Aynı durumun bu yıl da devam etmesini bekliyoruz. Arsa ve arazi tarafında özellikle İstanbul'a yakın bölgeler oldukça hareketli. Bu hareketlilikten Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi bölgeler nasibini alıyor. Bu yıl da konut satışlarının daha ön planda olmasını ve toplamdaki payının yüzde 50 civarında kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı Kalıcı yatırım tercihi 4

"BU YIL KONUT DIŞI SATIŞLARIN 1,65-1,7 MİLYON BANDINDA GERÇEKLEŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de geçen yıl konut dışı gayrimenkul satışlarının 1 milyon 644 bin adedi aştığını belirterek, "Bu durum, yatırımcının güvenli liman arayışının güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar 2022’de kırılan 1 milyon 748 bin adetlik rekorun altında kalsa da, bu veri tarihsel olarak üçüncü en yüksek seviye ve arsa-tarla piyasasının kalıcı bir yatırım tercihi haline geldiğini net biçimde ortaya koyuyor." dedi.

Arsa pazarında özellikle gelişim aksı üzerindeki şehirlerin öne çıktığını vurgulayan Şahin, "Marmara'da Trakya hattı, Ege'de kıyı ilçeler ve İç Anadolu'da sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı bölgeler talebin en canlı olduğu alanlar. Bu yıl ekonomik dengelenme, faiz ve borsa hassasiyeti olanlar ile özellikle küçük yatırımcının enflasyona karşı korunma refleksiyle konut dışı satışların 1,65-1,7 milyon bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 yıldır hizmetteydi! Türkiye'nin dev bankası bugün satışa çıkıyor24 yıldır hizmetteydi! Türkiye'nin dev bankası bugün satışa çıkıyor
PTT’den emeklilere 14 bin TL destek! Uzman isim o bankaları açıkladıPTT’den emeklilere 14 bin TL destek! Uzman isim o bankaları açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
arsa konut tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.