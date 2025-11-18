FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Bakan Kurum açıkladı: 15 bin kiralık konut projesinin detayları belli oldu!

500 bin sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Milyonlarca vatandaş başvuru sitesinde yoğunluk oluşturdu. Satılık konutlar dışında İstanbul özelinde kiralık daireler de bulunacak. Kiralık dairelere nasıl yerleşileceği ise merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kiralık konutlar ile ilgili detayları paylaştı.

Bakan Kurum açıkladı: 15 bin kiralık konut projesinin detayları belli oldu!
Ezgi Sivritepe

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde konut projesi hayata geçiyor. Başvurular hızla başlarken milyonlarca vatandaş başvuru sitesinde yoğunluk oluşturdu. Satılık konutlar haricinde İstanbul'da kiralık daireler de bulunacak. Kiralık dairelere yerleşmek isteyenler ise detayları merak ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden kiralık konut projesi ile ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, 15 bin kiralık sosyal konut projesi kapsamının detayları yayımladığı video ile duyurdu.

Bakan Kurum açıkladı: 15 bin kiralık konut projesinin detayları belli oldu! 1

EV SAHİBİ DEVLET OLACAK!

Videoda, ev sahibinin devlet olacağı bilgisi verilerek, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceği ve kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı belirtildi.
Bakan Kurum açıkladı: 15 bin kiralık konut projesinin detayları belli oldu! 2

RAYİÇ BEDELİN ALTINDA KİRALANACAK

Projeyle kira artışlarının da dengelenmesinin hedeflendiği de belirtilen videoda bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı ifade edildi.
Bakan Kurum açıkladı: 15 bin kiralık konut projesinin detayları belli oldu! 3

3 YIL KİRALAMA SÜRESİ VERİLİYOR

Öte yandan, konutların 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ'nin kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacağı bildirildi.
Bakan Kurum açıkladı: 15 bin kiralık konut projesinin detayları belli oldu! 4

KURA ÇEKİLECEK

Önce sosyal konutlar için talep toplanacak, ardından kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Sonrasında sözleşme imzalanıp konutlar teslim edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak takip edilecek.
3 yılın ardından ise kiracılar tahliye edilecek. Evlerin bakımları yapıldıktan sonra yeni hak sahipleri için kiralanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'ten uygun fiyatlı uçak bileti! Tarihler belli olduAJet'ten uygun fiyatlı uçak bileti! Tarihler belli oldu
4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!

Anahtar Kelimeler:
kiralık konut çevre ve şehircilik bakanı murat kurum Kiralık Sosyal Konut Projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.