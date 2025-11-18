Bakan Kurum açıkladı: 15 bin kiralık konut projesinin detayları belli oldu!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde konut projesi hayata geçiyor. Başvurular hızla başlarken milyonlarca vatandaş başvuru sitesinde yoğunluk oluşturdu. Satılık konutlar haricinde İstanbul'da kiralık daireler de bulunacak. Kiralık dairelere yerleşmek isteyenler ise detayları merak ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden kiralık konut projesi ile ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, 15 bin kiralık sosyal konut projesi kapsamının detayları yayımladığı video ile duyurdu.

EV SAHİBİ DEVLET OLACAK!

Videoda, ev sahibinin devlet olacağı bilgisi verilerek, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceği ve kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı belirtildi.



RAYİÇ BEDELİN ALTINDA KİRALANACAK

Projeyle kira artışlarının da dengelenmesinin hedeflendiği de belirtilen videoda bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı ifade edildi.



3 YIL KİRALAMA SÜRESİ VERİLİYOR

Öte yandan, konutların 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ'nin kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacağı bildirildi.



KURA ÇEKİLECEK

Önce sosyal konutlar için talep toplanacak, ardından kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Sonrasında sözleşme imzalanıp konutlar teslim edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak takip edilecek.

3 yılın ardından ise kiracılar tahliye edilecek. Evlerin bakımları yapıldıktan sonra yeni hak sahipleri için kiralanacak.