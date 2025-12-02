Bakan Kurum: Deprem bölgesinde artık son çiviler çakılıyor, son tuğlalar koyuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki Doğu Kent şantiye alanında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın yeni uydu kenti olacak ki bu işleri yaparken de 6 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi şehrin ihtiyaçlarını şehrin demografi yapısını düşünerek örnek uydu kentler inşa ediyoruz. Altınova'da yaptığımız 550 bloktan oluşan 11.000 konutluk bir uydu kenti de Maraş'ımıza kazandırıyoruz. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız Türkiye yüzyılının şehircilik vizyonunu temsil eden modern iklim dirençli ve yine çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak.

Tabii depremin ilk anında bu sokaklarda bu caddelerde acıyı da umudu da hep birlikte yaşadık. Bütün 11 şehirde olduğu gibi deprem üssü Kahramanmaraş'ta da bu acıyı hep birlikte yaşadık. Birbirimize destek olduk, Türkiye olduk, 86 milyon kardeşimizle gece gündüz çalıştık. Bugün depremden etkilenen 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3481 şantiyede 200.000 işçiyle işte burada gördüğümüz gibi emekçi işçi kardeşimle mimar mühendis arkadaşımla birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Hamdolsun deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor. Milletimizin ihtiyaçlarını milletimizin sıkıntılarını gidermek için de canla başla mücadele ediyoruz. 15 Kasım'da Adıyaman'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle deprem bölgesinde yaptığımız 350.000 konutun anahtarlarını büyük bir gururla büyük bir coşkuyla büyük bir mutlulukla milletimizle paylaştık.

O gün 6 Şubat sabahı yaşadığı hüznü 350.000 konutun tesliminde mutlulukla gözyaşıyla evine kavuşmuş iş yerine kavuşmuş vatandaşımızda bir aradaydık. Söz verdiğimiz gibi 453.000 konut ve iş yerinin artık yüzde 80'ini tamamlamış olduk. Allah'ın izniyle kasım ayı bitti. Artık aralık ayında da söz verdiğimiz gibi 453.000 konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Tüm projelerimiz hem kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte milletimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor ve bu ihtiyaçları gidermek için de şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için de bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Net söylüyorum ki tam bir devlet millet başarı hikayesidir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır.

Dünyada birçok ziyaretleri yapıyoruz birçok ülkeye gidiyoruz birçok ülkenin lideri ülkemizde ziyarete geliyor ve hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu başarısını gıptayla izliyor.