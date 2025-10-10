FİNANS

Bakanlık harekete geçti: Kiralık ev düzenlemesi Resmi Gazete'de! Bu zorunluluklara dikkat

Kısa dönem konut kiralama ile ilgili Kültür Bakanlığı harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, izin belgesine sahip konutların en az iki yılda bir denetlenmesi zorunlu olacak. Konutlarda 'Turizm Amaçlı Konut' ibaresi yer alacak ayrıca yangın söndürücü de bulunacak.

Ezgi Sivritepe

Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”te önemli revizyonlar yapıldı. Yönetmeliğin 5’inci maddesindeki “yapılır” ibaresi “yapılabilir” olarak değiştirildi.

Bakanlık harekete geçti: Kiralık ev düzenlemesi Resmi Gazete de! Bu zorunluluklara dikkat 1

YENİ BİR KAZANIM SAĞLANMAYACAK

Ayrıca yönetmeliğe eklenen “İzin Belgesinin Niteliği” başlıklı maddeyle, izin belgesinin yalnızca konutun turizm amaçlı kiralanmasına uygun olduğunu gösterdiği açıkça belirtildi. Yeni maddeye göre izin belgesi, binada yalnızca belge verilen bağımsız bölümü kapsayacak ve konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyecek. Ayrıca bu belge, imar planı değişikliklerine veya mülkiyet haklarında yeni bir kazanım sağlamayacak.

Bakanlık harekete geçti: Kiralık ev düzenlemesi Resmi Gazete de! Bu zorunluluklara dikkat 2

İKİ YILDA BİR DENETLENECEK

Değişiklik kapsamında, izin belgesine sahip konutların en az iki yılda bir denetlenmesi zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, geçici madde kapsamında yer alan devremülkler de turizm amaçlı kiralama denetimlerine dahil edildi. Böylece kısa dönem kiralama yapılan tüm bağımsız bölümlerin aynı yasal çerçevede denetlenmesi sağlanacak.

Bakanlık harekete geçti: Kiralık ev düzenlemesi Resmi Gazete de! Bu zorunluluklara dikkat 3

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ VE DEDEKTÖR ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle, turizm amaçlı kiralanan konutlarda bulunması gereken standartlar da güncellendi.

Artık konutlarda, “Turizm Amaçlı Konut” ibaresi, kiraya veren veya bina yönetimince belirlenen kurallar, binadan çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı, yangın söndürücü ve tüm yaşam alanlarında duman dedektörü bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete yaz kiralık konut
