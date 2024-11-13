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Bir ilde sadece 76 kişi aldı! En çok orayı tercih ettiler... Piyasa hareketlendi, en yüksek seviye

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.11.2024 10:47
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Konut piyasası bir süredir durgun giderken konut satışları yeniden hareketlendi. Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138 olurken, bu sayı Aralık 2022'den sonra ulaşılan en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. İstanbul, ekimde konut satışlarında 24 bin 812 ile en yüksek paya sahip il oldu. Konut satışının en az olduğu iller ise 76 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Bir ilde sadece 76 kişi aldı! En çok orayı tercih ettiler... Piyasa hareketlendi, en yüksek seviye

Bir süredir durgun seyreden konut satışlarında hareketlilik gözleniyor. Uzmanlar bir yandan düşen fiyatların bir yandan da kredi faiz indirimi beklentisinin piyasayı hareketlendirdiğini belirtirken TÜİK, merak edilen verileri duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,1 artışla 165 bin 138'e yükseldi. Bu sayı Aralık 2022'den sonra elde edilen en yüksek satış rakamı oldu. Ocak-ekim döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 1 milyon 112 bin 374'e çıktı.

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EN ÇOK İSTANBUL, EN AZ HAKKARİ

İstanbul, ekimde konut satışlarında 24 bin 812 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 15 bin 257 ile Ankara, 8 bin 658 ile İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller ise 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak sıralandı.

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YABANCILARA KONUT SATIŞI

Buna göre, ekimde yabancılara 2 bin 122 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 16,3 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak hesaplandı.

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Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 750 konutla Antalya aldı. Bu ili 724 konutla İstanbul ve 148 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışı, ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 azalarak 19 bin 212 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye'den 373 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 172 konutla İran, 136 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 artarak 21 bin 95'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 azalışla 113 bin 405 oldu. Ekim ayındaki ipotekli satışların 5 bin 167'si, ocak-ekim dönemindeki satışların 26 bin 869'u ilk el satışları olarak kayıtlara geçti.

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İLK EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,3 artarak 144 bin 43 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,2 olarak kaydedildi. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 artarak 998 bin 969 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde yıllık bazda yüzde 97,3 artışla 57 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artışla 358 bin 558'e yükseldi.

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Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 artış göstererek 107 bin 459'a çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,1 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları, ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 753 bin 816 oldu. (AA)

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