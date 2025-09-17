FİNANS

Birden fazla evi olana... Ev sahipleri dikkat! 'Katlamalı vergi' iddiaları gündem olmuştu

Ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Birden fazla evi olanlara emlak vergilerinin katlamalı olarak yansıtılacağına yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız çıktığı öğrenildi. Kaynakların, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu konuda çalışma olmadığını belirttiği aktarıldı. İşte detaylar...

Hande Dağ

Ev sahipleri gündem olan bir iddiayı konuşuyor. İki ve daha fazla evi olanlara dair yüksek emlak vergisi alınacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Mevcut durumda birden fazla evi olanlar emlak vergisini her ev için rayici kadar oranda ödüyor. Konut edinimi sebebiyle katlamalı vergi sistemi bulunmuyor.

KATLAMALI VERGİ İDDİALARI

NTV'de yer alan habere göre; kaynaklardan edinilen bilgilere göre; birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, katlamalı emlak vergisi gibi bir düzenleme yapılmadığı, Meclis'e sunulması beklenen pakete ilişkin çalışma bulunmadığı belirtildi.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

Meclis açıldıktan sonra "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında katlamalı vergi alınacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Fakat kaynakların, bu durumla ilgili herhangi çalışmanın yapılmadığını ifade ettiği aktarıldı.

EMLAK VERGİSİ'NDEKİ YÜKSEK ORANLAR İÇİN ÇALIŞMA

Öte yandan hükümetin, yüksek artış sebebiyle tepki çeken emlak vergisinde, yetkiyi taktir komisyonların alacağı belirtildi. Yeni düzenlemenin Meclis'e gönderileceği aktarılırken düzenlemenin bu yıl yasalaşması gerektiği kaydedildi. Bu çerçevede medyaya yansıyan yüksek vergi oranlarının da düzeltileceği ve vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergileri oluşturulacağı aktarıldı.

