CİMER'e binlerce başvuru geldi! Tek amaçları var: 'Düzenleme iptal edilsin'

Emlak danışmanlarının ödeyeceği harç şehirlerde 20 bin TL, büyükşehirlerde ise 40 bin TL olması öngörülüyor. Sektör oyuncuları ise bu düzenlemeden küçük esnafın olumsuz etkileneceğini ve işletmelerin kepenk indirebileceğini kaydediyor.

Ezgi Sivritepe

Gayrimenkul sektörü, yıllık harç uygulamasından dolayı maliyetlerinin artmasından dolayı sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Meclis'e sunulan yeni vergi düzenlemesinin ardından emlakçılar şehirlerde 20 bin TL, büyükşehirlerde ise 40 bin TL harç ödeyecek. Düzenlemenin iptal edilmesini isteyen emlak danışmanları, bu durumun özellikle küçük esnafı zorlayacağını belirtiyor.

"VERGİMİZİ ÖDÜYORUZ"

Emlak danışmanlarının eğitim belgeleri, reklam ve pazarlama giderleri, fatura masrafları gibi maliyetleri olduğunu söyleyen sektör temsilcileri söz konusu düzenlemenin esnafı daha da zorlayacağını kaydediyor.
Türkiye Emlak Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, HaberGlobal'e düzenlemenin iptal edilmesini istediklerini söyledi. Esnafı bu maliyetlerin zorlayacağını kaydeden Taylan, şu cümleleri kurdu:

"İstanbul, Ankara gibi düşünmemek lazım, Anadolu'da küçük illerimiz var, bireysel esnaflarımız var. Tek kişi çalışıyorlar. Bizler de satışta fatura kesiyoruz, vergimizi ödüyoruz ancak bu rakam oldukça yüksek ve doğru bulmuyoruz"
CİMER'E BAŞVURDULAR

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, 150 bin emlak danışmanının CİMER üzerinden başvuru yaptığını belirterek, harç uygulamasının sürdürülemez olduğunu belirtti. Akçam, kayıt dışılıkla mücadelede kamuya destek verdiğini, mesleki yeterlilik, yetki belgesi ve denetim süreçlerinde sorumluluk üstlendiğini hatırlattı.
Akçam, "Bu düzenlemenin ertelenmesini, revize edilmesini ya da TBMM’ye iade edilmesini istiyoruz. Bu yalnızca bir mali itiraz değil, mesleğimizin geleceğine sahip çıkma meselesidir. Ankara başta olmak üzere tüm illerimizde meslektaşlarımız CİMER’e başvurularını yapıyor” deyip sözlerini noktaladı.

