'Daha fazla beklemeyin' diyerek açıkladı! Konut fiyatlarındaki artış... 'Yüzde 40 oranında...' Kira fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Şimdi ev alınır mı?

Konut fiyatlarındaki artış ev almak isteyen vatandaşları ikilemde bırakmaya devam ediyor. Bir yandan ev sahibi olmayanlar da kira fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Emlak piyasasındaki son duruma ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Konutta arz talep sorunu yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut arzını artırma amaçlı toplamda 30 milyar liralık destekten bahsetmişti. Arz talep sorunu fiyatları tetiklemeye devam ederken bu paketin piyasada bir rahatlama yaratıp yaratmayacağı araştırılıyor. Peki, şimdi ev almak mantıklı mı? Konut fiyatları ne olacak düşecek mi? Kira fiyatları ne olacak? İşte hem satılık hem de kiralık ev fiyatları ile ilgili son durum...

Habertürk TV'de konuşan emlak uzmanı Nilüfer Kas “Orta gelirlilere yönelik bu kampanyanın 2 temel hedefi var. Bir tanesi firmaların mevcut ellerindeki konutların satılması ve yeni konut yapımını teşvik etmek veya sıfırdan yapılacak olan konutlara da bir finansman sağlamak. Diğer taraftan da orta gelirli vatandaşların, ilk evini alacak vatandaşların düşük kredi faiz oranlarıyla ve ilk 3 yılda desteklenerek ev sahibi olmasının önünü açmak. Bakan Nebati’nin açıklamaları, bunun üzerinde durduklarını ve temel hedeften uzaklaşmadıklarını gösteriyor.” dedi.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Ev fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kas “Kat mülkiyeti kanunu, sonuçta bu hak vatandaşa verilmiş. Vatandaşın istediği fiyata, istediği şekilde satma hakkı var. Ama artık her konut kredi kampanyasında fiyatları bir gecede yükseltmenin ne insani, ne vicdani, ne ahlaki tarafı var. O yüzden Bakanlığın bu konudaki hassasiyetini sonuna kadar destekliyorum. Sonuçta evlerini reel fiyattan, pazar fiyatından satmak isteyen satıcılara karşı da ciddi bir güvensizlik ortamı yaratıyor. Şu anda herkes bir panikte. Alabileceği evlerin bir hafta sonra yine yüksek rakamlara çıkıp tapudan dönülüp dönülmeyeceği korkusunu yaşayan vatandaşlar var. Zaten konutların fiyatı yükselmiş durumda. Bu fiyatlardan alım konusunda vatandaşın zorlandığını görüyoruz. Bir de bunun üstüne son bir haftada yükselen yüzde 15-20 artış işin tuzu biberi oldu. Bu nedenle Bakanlığın bu konuda “Biz fiyatları artan konutlara kredi sağlamayacağız, bunun yanında da yüksek cezalar keserek bunun önünü keseceğiz” söylemini hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bundan sonraki kampanyalarda da her defasında aynılarını konuşacağız ve yaşayacağız gibi görülüyor.” şeklinde konuştu.

“BİR GECE 700 BİN TL’DEN 1 MİLYON 250 BİN TL’YE ÇIKMIŞ”

Açıklanan kampanyanın konut fiyatları üzerindeki etkilisiyle alakalı olarak Kas, “Haziranda 0,99 kampanyası yapıldığında yaklaşık 50 bin ilanın bir gecede yüzde 30 ile yüzde 40 oranında arttığını biliyoruz. Bu kampanyada, herkes takibe aldığı ilanların ne kadar arttığına şahit olmuş durumda. 700 bin liralık konut, 3 Ocak gecesi 700 bin lirayken 4 Ocak günü 1 milyon 250 bin lira oluyor. Ya da 4 Ocak’ta girilmiş ilan 3 milyon 800 bin TL’den ama aynı günün akşamı 4 milyon 400 bin liraya çıkartılmış. Bunlar bizim önümüze düşenler. Belki satış platformları ne kadar artış olduğunu, kaç ilanda artış olduğunu ancak onlar bize söyleyebilirler. Biz sadece takip ettiklerimizden bu artışın gözle görülür bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu da piyasayı gerçekten olumsuz etkiliyor. Zaten 5 aydır duran bir piyasa vardı. Ocak ayında bu kampanyanın açıklanmasıyla beraber alıcılar harekete geçtiler ama bu artışlar tekrar onları durma noktasına getiriyor.” ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA EV ALINIR MI? EV FİYATLARI ARTAR MI?

Vatandaşların aklındaki en önemli soru işaretlerinden olan "Şimdi ev alınır mı?" ve "Şimdi ev almak mantıklı mı?" konularıyla ilgili olarak Kas, “Türkiye’de maalesef son 2 yıldır konut piyasası hep bulutlu. Fırtınalar kopuyor, sakinleşmiyor bir türlü. Çünkü konut arzı az. Bu nedenle eldeki malzemeyle de maalesef içinde yeni oyunlar kuruluyor. Bu nedenle de eğer vatandaş evini almak istiyorsa, yatırımlıktan bahsetmiyorum; bu fiyatlar geri gelmeyecek. Fiyatlar artacak maliyetler durdurulamadığı için. Maliyet artışı mecburen fiyatlara yansıyacak. Şu anda satılmış olanların, satılığa çıkarılanların hepsi geçmiş maliyetlerle yapılmış binalar, konutlar. Bu nedenle bu fiyatlar bir sonraki aşamada yeni konutlarda aynı rakamlar olmayacak. Artmaya devam edecek. O nedenle konut almak isteyenler, gönüllerine göre ve istedikleri kredi rakamlarını buldukları noktada daha fazla beklemesinler. Çünkü bir sonraki adımda her geçen gün bir önceki günün daha üstündeki fiyatlarla karşılaşacaklardır.” dedi.

KİRA FİYATLARI NE OLACAK? KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Kira fiyatlarındaki son durum ve kira fiyatlarının ne olacağı ile alakalı olarak ise Kas, “Türkiye’de konut sahipliği oranı maalesef düşüyor. Son birkaç yılda, bir önceki 5 yıla göre yaklaşık yüzde 2-3 oranında düşmüş durumda. Yani 59 binlerden 57 binlere inmiş durumda. Kiracıların oranı ise her geçen gün artıyor. Konutu alamayanlar mecburen kiraya yöneliyor. Kiraya yöneldiği için de doğal olarak kiralardaki artış da hız kesmeden devam ediyor. Şu anda kış ayındayız. Aslında her zaman yaz aylarına giriş yaptığımızda, temmuz ve ağustosta bu hareketi görürüz ama kış olmasına rağmen çeşitli özel sebeplerden dolayı, ödeyemediğinden dolayı yer değiştiren çok fazla kiracı var. O nedenle de kira fiyatları da maalesef frenlenemiyor.” şeklinde konuştu.



