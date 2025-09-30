Dar gelirliler için 2 farklı konut türü! Türkiye'de bir ilk olacak: O evler sadece İstanbul'da; 'afet riski' detayı...

Yeni konut projesi ev sahibi olmayı vatandaşların dikkatini çekti. Dar gelirli vatandaşlara yönelik projeyle ilgili detaylar da merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyi ilk kez dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmada duyurmuştu. Bununla birlikte "Sosyal konut projesine kimler başvurabilecek?", "Kiralık konutlar hangi illerde inşa edilecek?" gibi sorular gündeme gelmeye başladı.

ALTI GRUBA AVANTAJ

Yeni sosyal konut projesinde altı gruba avantaj sağlanacak. Kontenjan ayrılması planlanan bu gruplar şehit yakınları ve gaziler, emekliler, gençler, en az 3 çocuğu olan aileler ve engelliler olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Bu projemizde de, şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" demişti.

TOKİ İÇİN BİR İLK

Öte yandan kampanya kapsamında TOKİ ilk kez kiralık konutlar da inşa edecek.

KONUTLAR İKİ FARKLI TÜRDE İNŞA EDİLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; proje kapsamında sosyal ve kiralık olmak üzere 2 farklı konut türü alacak. Sosyal konutlar 81 ilde, kiralık konutlar ise İstanbul'da inşa edilecek.

EVLER AFET RİSKİNE KARŞI GÜVENLİKLİ İNŞA EDİLECEK

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada 81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin bilgi aktarıldı. Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar bölgede 304 bin konut teslim edilirken, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla edinilen tecrübe, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

TOKİ ELİYLE 1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

Öte yandan daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ile 13 Eylül 2022'de "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçiren TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında projeyle ilgili şunları aktarmıştı: "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız.

"SOSYAL KONUTLARIMIZIN BİR KISMINI VATANDAŞLARIMIZA UYGUN ŞARTLARLA KİRALAYACAĞIZ"

Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız.

"KONUTA ULAŞIMI ÇOK DAHA UYGUN MALİYETLERLE KOLAYLAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ"

500 Bin Sosyal Konut Projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Programı'nda milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."