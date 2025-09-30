Son yılların en sert iflası! Milyar dolarlık borcu var, alacaklılar endişeli... Tabloyu gören yatırımcı şok oldu

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik zorluklar dev şirketlerin zorlanmasına da neden oluyor. Finansala ulaşmakta zorlanan şirketlerden kötü haberler art arda gelirken otomotiv sektöründen de kötü haberler gelmeye başladı. Buna göre, Ohio merkezli şirket, pazar günü Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne ABD İflas Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında başvurdu.

Başvuruda kesin borç belirtilmese de yükümlülüklerin 10–50 milyar dolar arasında, varlıkların ise 1–10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Financial Times’a göre, First Brands’in mali durumunun tüm detayları zamanla ortaya çıkacak. Özellikle bilanço dışı finansman yöntemleri süreci karmaşıklaştırıyor.



ALACAKLILAR ENDİŞELİ

Şirket, mart ayında 5,9 milyar dolarlık borcu ve 1 milyar dolarlık nakit rezervini açıkladı, ancak alacaklılar şeffaf olmayan ek yükümlülüklerden endişeli. İflas sürecinde kurulacak özel komite, bu bilanço dışı düzenlemeleri inceleyecek ve Jefferies dahil birçok yatırım şirketi alacaklı olarak listelendi.

Şirketin iflas başvurusu, bankalardan birinin kısa süre önce nakit varlıklara el koyması ile hızlandı. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarından 1,1 milyar dolarlık finansman desteği aldı.



YATIRIMCILAR ŞOK OLDU

Mali tablodaki hızlı bozulma yatırımcıları şoke ederken, kredi piyasalarında denetim standartları sorgulanmaya başlandı; üst düzey borçlar nominal değerinin üçte biri fiyatına düşerken, alt seviyedeki borçlar neredeyse değersiz hale geldi.



GÜMRÜK TARİFELERİ İŞARET EDİLDİ

Tricolor’un iflasının ardından First Brands’in çöküşü, Wall Street yatırımcıları için ciddi kayıp riski oluştururken, kurumsal borç piyasalarında daha geniş etkiler yaratabileceği endişelerini artırdı. Uzmanlar, bu büyük iflasın, ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle halihazırda dışa bağımlı olan otomotiv yedek parça sektörünü de olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.