FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Son yılların en sert iflası! Milyar dolarlık borcu var, alacaklılar endişeli... Tabloyu gören yatırımcı şok oldu

ABD merkezli otomotiv yedek parça üreticisi First Brands, 10 milyar doları aşan borcu nedeniyle iflas koruma talebi bulundu. Dev şirketin düştüğü durum için yapılan değerlendirmelerde, son yılların en dikkat çekici çöküşü olarak değerlendirildi. Wall Street’te riskli kredi piyasalarına dair endişeleri artırdı.

Son yılların en sert iflası! Milyar dolarlık borcu var, alacaklılar endişeli... Tabloyu gören yatırımcı şok oldu
Ezgi Sivritepe

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik zorluklar dev şirketlerin zorlanmasına da neden oluyor. Finansala ulaşmakta zorlanan şirketlerden kötü haberler art arda gelirken otomotiv sektöründen de kötü haberler gelmeye başladı. Buna göre, Ohio merkezli şirket, pazar günü Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne ABD İflas Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında başvurdu.

Son yılların en sert iflası! Milyar dolarlık borcu var, alacaklılar endişeli... Tabloyu gören yatırımcı şok oldu 1

Başvuruda kesin borç belirtilmese de yükümlülüklerin 10–50 milyar dolar arasında, varlıkların ise 1–10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Financial Times’a göre, First Brands’in mali durumunun tüm detayları zamanla ortaya çıkacak. Özellikle bilanço dışı finansman yöntemleri süreci karmaşıklaştırıyor.
Son yılların en sert iflası! Milyar dolarlık borcu var, alacaklılar endişeli... Tabloyu gören yatırımcı şok oldu 2

ALACAKLILAR ENDİŞELİ

Şirket, mart ayında 5,9 milyar dolarlık borcu ve 1 milyar dolarlık nakit rezervini açıkladı, ancak alacaklılar şeffaf olmayan ek yükümlülüklerden endişeli. İflas sürecinde kurulacak özel komite, bu bilanço dışı düzenlemeleri inceleyecek ve Jefferies dahil birçok yatırım şirketi alacaklı olarak listelendi.

Şirketin iflas başvurusu, bankalardan birinin kısa süre önce nakit varlıklara el koyması ile hızlandı. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarından 1,1 milyar dolarlık finansman desteği aldı.
Son yılların en sert iflası! Milyar dolarlık borcu var, alacaklılar endişeli... Tabloyu gören yatırımcı şok oldu 3

YATIRIMCILAR ŞOK OLDU

Mali tablodaki hızlı bozulma yatırımcıları şoke ederken, kredi piyasalarında denetim standartları sorgulanmaya başlandı; üst düzey borçlar nominal değerinin üçte biri fiyatına düşerken, alt seviyedeki borçlar neredeyse değersiz hale geldi.
Son yılların en sert iflası! Milyar dolarlık borcu var, alacaklılar endişeli... Tabloyu gören yatırımcı şok oldu 4

GÜMRÜK TARİFELERİ İŞARET EDİLDİ

Tricolor’un iflasının ardından First Brands’in çöküşü, Wall Street yatırımcıları için ciddi kayıp riski oluştururken, kurumsal borç piyasalarında daha geniş etkiler yaratabileceği endişelerini artırdı. Uzmanlar, bu büyük iflasın, ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle halihazırda dışa bağımlı olan otomotiv yedek parça sektörünü de olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dar gelirliler için 2 farklı konut türü! 'Deprem riski' detayı...Dar gelirliler için 2 farklı konut türü! 'Deprem riski' detayı...
Biri 1 günde üretilirken... Değerini bilen 1 sene bekleyip satın alıyorBiri 1 günde üretilirken... Değerini bilen 1 sene bekleyip satın alıyor

Anahtar Kelimeler:
iflas Otomobil abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.