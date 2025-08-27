Değerine göre vergi ödeniyor! 2021 yılında getirilmişti 'Ekstra ödemek zorundasınız'

Yeni emlak vergisinde yapılan değişiklik ile bazı gayrimenkuller değerli konut statüsüne girdi. Buna göre bazı semtlerdeki apartman daireleri yalı ve rezidanslara uygulanan konut vergisi uygulanmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar ise merak ediliyor.

2021 YILINDA GETİRİLMİŞTİ

Ekol TV'ye konuşan Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, gayrimenkullere lüks konut statüsüne girdiğinde ekstra vergi geleceğini belirtti. Kas, "Normalde belediyeye ödediğiniz emlak vergisi dışında değerli konut olarak tabir edilen belirli rakamların üzerindeki konutlara ekstra vergi ödemek durumundasınız" şeklinde konuştu.

2021 yılında değerli konut vergisinin geldiğini hatırlatan Kas, "O dönem 5 milyon üzerinde olan konutlar için bu vergi söz konusuydu. düzeltmeye gidildi. Tek bir konut varsa bundan muaf tutuldu" dedi.

"ÖDEYECEĞİNİZ VERGİ ARTIYOR"

Rayiç bedellerin her yerde farklı olduğunun altını çizen Kas, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Rayiç bedelleri bazı yerlerde 10 bazı yerlerde 20 kat arttı. Sizin bugün için belediyedeki rayiciniz 5 milyon lira ve 10 kat artmış ise artık değerli konut vergisi ödemek zorundasınız demektir. Bugün 15 milyon değerinde bir konutunuz varsa 15 milyon lira ile 23 milyon lira arasında belediye rayici olan kişiler binde 3 gelir vergisi ödüyorlar. Konutunuzun değeri arttıkça ödeyeceğiniz vergi de artıyor"