'Değerlenebilir ama o zaman değil' Fiyatı düşük görenler dikkat! '100 bin TL' uyarısı

Emlak piyasasındaki ilanlar son dönemde farklı nedenlerle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ederinden düşük fiyattaki ilanlarla ilgili bir gerçek daha gözler önüne serildi. Uzmanlardan ise kritik değerlendirmeler ve uyarılar geldi.

Hande Dağ

Emlak piyasasında özellikle son dönemde bir kurnazlık söz konusu olduğu belirtildi. İlanlardaki evlerin fiyatının ederinden düşük gösterildiği aktarıldı. Bunun pek çok sebebi olduğuna vurgu yapılırken bunlar arasında dikkat çekmek ya da müşteriyi tuzağa düşürmek olduğu belirtildi. Bununla ilgili yapılan bir deneme üzerinden durumun gerçekten şaşırtıcı olduğu aktarıldı.

"MALIN FİYATI DEĞERLENEBİLİR AMA TEKLİF GELDİĞİ ZAMAN DEĞİL"

ATV Haber'de yer alan habere göre; kiminin tüketiciyi yanıltmak için, kiminin dikkat çekmek için evlerin fiyatlarını ederinden daha az bir fiyatla ilana girdiği belirtildi. Ancak o telefon numarası arandığında ev sahibi ya da emlakçının evin gerçek satış fiyatını söylediği aktarıldı ve işte bunun da tüketiciyi bir yanıltma biçimi olduğu kaydedildi.

Gayrimenkul danışmanı Olcay Selvi, "Malın fiyatı değerlenebilir ama teklif geldiği zaman değil" dedi.

İnternette gerçek değerinin altında fiyata ilana konulan konut ve araç olduğu belirtildi. Peşinatı evin tamamının fiyatı gibi gösterip müşteri avladıkları aktarıldı.

Örnek olarak ilandaki 500 bin TL için satıcının "İlk etapta vermeniz gereken peşinat rakamıdır. Sonrası 40 aya kadar elden taksit imkanıyla" dediği öğrenildi. Fiyatı 111 bin 111 yazan bir ilan için de satıcının "4 milyon TL" fiyat söylediği ortaya çıktı. Neden bu şekilde yazıldığı ile ilgili ise "Fiyatı belli değil anlamında 111 şeklinde yazdım" dediği öğrenildi. Bir başkası ise "Satalım, pazarlık olsun diye öyle yazdık" dedi.

Gayrimenkul danışmanı Olcay Selvi "İnsanlar malı piyasaya çıkartıyorlar. Talep gelince fiyat artırıyorlar. Bu ticareten hem ahlaki değil, hem yasaktır" ifadelerini kullandı.

"TAŞINMAZIN DEĞERİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEK ZORUNDADIRLAR"

Özellikle emlakçıların ve inşaat sahiplerinin kullandığı bu yöntemin hukuken suç olduğu aktarıldı. Avukat Ali Güvenç Kiraz ise "Taşınmazın değerini açık bir şekilde göstermek zorundadırlar. İletişime geçildiğinde ek bir bedel olduğunu, bu değerin gerçek olmadığını bildiremezler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ilan başına 100 bin TL idari para cezası kesilmektedir" dedi.

