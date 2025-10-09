EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zam oranı ne kadar? Ev sahibi ve kiracılar için kira zammı hesaplama

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam belli oldu. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da ortaya çıktı. Kiracı ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. İşte Ekim kira zam oranı 2025, Ekim kira zammı yeni kira zammı hesaplama ve ile ilgili son durum...

EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Şimdi ise ev sahipleri ekim ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da netleşti.

EKİM KİRA ZAMMI

Ekim 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabiliyor. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği Ekim 2025 kira zam oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplıyor.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan orana göre şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL