Emekli için 2 formül: Canlı yayında açıkladı! Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli zamlı maaşlarını öğrenmesinin ardından şimdi ise emekli bayram ikramiyesi konusunu araştırmaya başladı. Her yıl, yılda iki kez bayram öncesi ödenen emekli bayram ikramiyesi ile ilgili farklı rakamlar şimdiden konuşulmaya başlandı. Canlı yayında olası formüllerle ilgili yorumlar da geldi. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

A Haber canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl emeklilere iki tane ikramiye verilecek. Dolayısıyla bu ikramiye de her yıl emekli maaşları yılda iki kere artırılıyor. İkramiyeler de arttırılıyor. En son arttırıldığında 4.000 TL yapılmıştı. Toplamda da 8.000 TL bütün emeklere maaşı ne olursa olsun ödeniyor. Yani sizin maaşınız 80.000 TL da olsa 4.000 TL alıyorsunuz. 20.000 TL olacak şimdi, 20.000 TL de olsa 4.000 TL alıyorsunuz. Aslında buradaki bu eşitlik çok daha adaletli olmuyor. Belki bu konuda da bir düzenleme olabilir. Çünkü Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları var. Özellikle taban maaş ve bu ikramiye meselesi ile ilgili. Yani çok alana değil daha az alana daha çok ikramiye verilmesi noktasında.

"İKİ FORMÜLDEN BAHSEDİLİYOR"

Bu yıl da ikramiyenin artırılması söz konusu. İki formülden bahsediliyor. Birincisi bayram başına işte 5.000 TL yapılması. İkincisi ise 5.500 lira yapılması. Yani toplamda 10.000 TL ve 11.000 TL şeklinde iki formül var. Biliyorsun hani bu 2019'dan beri emeklilere her dini bayram öncesinde bir hafta kala bu ikramiyeler ödeniyor. O da martın içinde bayramdan önce ödenecek ilk ikramiye. Şurada 2 ay kaldı aslında ama bu formüller de bir yasal düzenlemeyle olmak zorunda. O yüzden de meclisin gündemine gelecek. Şu anda konuşulan 5.000 TL olması yönünde. 5500 lira da masada belki daha yüksek olsun inşallah. Dolayısıyla göreceğiz onları da"

VATANDAŞLIK MAAŞI İLE İLGİLİ SON DURUM

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen yeni uygulama ile ilgili pilot şehir belirleneceğinin konuşuluyor olmasıyla alakalı Erdem "Henüz belirlenmedi pilot şehir ama o başlıkta emekli başlığını gündeme geldi. Yani bu taban maaş meselesinden ziyade ihtiyacı olan emekliye bu vatandaşlık maaşı vasıtasıyla maaşını tamamlamak. Biliyorsun hani vatandaşlık maaşının mantığı şuydu; bir rakam belirlenecek. Atıyorum işte asgari ücret belirlenecek diyelim 28 bin TL. Bunun altında bir gelir varsa o hanede bunun üstünü devlet tamamlayacak. Emekliler de bunun içine girecek. Dolayısıyla hani bu her yıl yeniden bir düzenleme yapmak yerine böyle kalıcı bir çözüm emekliler için de düşünülüyor. Yani vatandaşlık maaşının kapsamında emekliler de bulunacak. Hani düşük maaş alan. Diyelim ki bir evde bir emekli var. O eve giren gelir de belirlenen rakamın altında. İşte emekli atıyorum 20 bin TL şimdi en düşük maaş, diyelim 28.000 TL belirlendi buradaki standart, dolayısıyla o emekliye 8.000 TL daha ödeme yapılacak vatandaşlık maaşı anlamında. Bu herkese yapılırken emekliye de yapılacak. Tabii bu yıl pilot bölgelerde başlayacak. 2027'de bütün Türkiye'ye yayılacak. Bununla ilgili çalışma hemen hemen tamamlandı. Sadece şehirler belirlenip uygulamaya geçilecek diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

"TABAN MAAŞ SORUNU DA ORTADAN KALKMIŞ OLACAK"

Erdem devamında "Bu sayede bu taban maaş sorunu da ortadan kalkmış olacak. Yani her yıl yeni bir düzenleme yapalım, kaç lira olacak tartışmaları uzuyor, dolayısıyla böylece o emekliler belli bir rakamı almış olacaklar. Taban maaşta şöyle bir tartışma oluyor; şimdi 20.000 TL yaptınız, mesela 15.000 TL alıyorum sen de 22.000 TL emekli maaşı alıyorsun, aramızda 7.000 TL fark var, benim maaşımı bir anda 20.000 liraya çıkartıyor bu taban maaş uygulaması bana göre de çok doğru bir uygulama çok düşük alanlar açısından, ben bir anda 5.000 TL fazladan destek alıyorum, 15.000 liralık maaşımı 20.000 TL olarak alıyorum, senin maaşın 22.000 TL, sana hiçbir şey verilmiyor. Bana niye verilmiyor? Dolayısıyla 23.000 de olan da bunu söyleyebilir. 25 de söyleyebilir, 30 da söyleyebilir. Dolayısıyla hani buradaki bu tartışmaları da yok edecek kalıcı bir çözüm bulunması lazım, bu taban maaş meselesi" şeklinde konuştu.