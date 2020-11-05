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Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi nereye ödenir? Kimler emlak vergisi ödemez? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri ve sorgulama

EMLAK HABERLERİ  | 05.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Her sene iki taksit halinde ödenen emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla başladı. Şimdi vatandaşlar emlak vergisini ne zamana kadar ödeyeceklerini araştırıyor. Peki, emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? İşte emlak vergisi sorgulama ekranı…

Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi nereye ödenir? Kimler emlak vergisi ödemez? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri ve sorgulama

Emlak vergisi her sene arsa, arazi, ev ve işyeri gibi gayrimenkul sahipleri tarafından 2 taksit halinde ödeniyor. Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri de başladı. Belediyeler emlak vergisi ödeme süreciyle ilgili vatandaşlara hatırlatmalar yapıyor. Ancak bazı durumlar için emlak vergisi muafiyeti de söz konusu. İşte emlak vergisi ödeme 2020 ve muafiyet süreciyle ilgili tüm merak edilenler...

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2 Kasım 2020 tarihi itibarıyla başlayan 2. taksit ödemeleri bu ayın sonunda doluyor. Vatandaşların cevap aradığı emlak vergisi 2020 ne zaman sorusuna yanıt olarak ödemeler 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapmayan vatandaşlar gecikmeye düşmüş olarak kabul edilecek ve vatandaşlara gecikme zammı uygulanacak.

Mayıs ayına kadar ödenmiş olması gereken ilk taksidi ödememiş olan vatandaşlar da gecikme zammı ile beraber iki taksidi ödeyebiliyor. Emlak vergisi ödeme tarihleri netleştikten sonra vatandaşlar ödemeleri nasıl yapacaklarını da araştırmaya başladı. Peki, emlak vergisi e-devletten ödenir mi? İşte detaylar...

emlak vergisi ödemeleri

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR 2020?

Ödeme işlemlerini vakit kaybetmeden yapmak isteyen vatandaşlar tarafından emlak vergisi internet bankacılığından ödenir mi sorusuna da yanıt aranıyor. Ödemeler belediyelerin veznelerinden, e-devlet sistemi üzerinden, PTT ya da belediyelerin kendi internet siteleri aracılığıyla banka kartları ile ödenebiliyor. Belediyeler de konuyla ilgili olarak vatandaşlara duyurularda ve hatırlatmalarda bulunuyor.

  1. taksit ödemeleri, Şehzadeler Belediyesi veznelerinden alınmaya başladı. İsteyen vatandaşların ödemelerini www.sehzadeler.bel.tr internet sitesi üzerinden online olarak yapabileceği isteyenlerin kredi kartı ya da nakit olarak 2 Kasım-30 Kasım 2020 tarihleri arasında belediye veznelerinden yapabileceği açıklandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemlere girerek ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra belediyemizin veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile taksit ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız istediği şehirden herhangi bir Halk Bankası ve Deniz Bank’tan online ve ya banka veznelerinden yatırabilir.” dedi.

Çankaya Belediyesi, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı. Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine, 2020 yılı ikinci taksiti son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde Belediye’ye ait 7 farklı noktada, internet üzerinden, mobil uygulamadan, bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor.

Muş Belediyesi 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olduğunu hatırlattı. Muş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

Aydın Efeler ilçesi sınırlarında ev ve iş yeri sahibi mükelleflerin her yıl ödemeleri gereken emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Vatandaşlar borçlarını, Efeler Belediyesi veznelerinden hafta içi 09.00 - 16.45 saatleri arasında ya da Efeler Belediyesi resmi internet sitesi “efeler.bel.tr” adresinden kredi kartlarıyla ödeyebilecekler. Vatandaşlar, Efeler Belediyesi hizmet binasına giderek, internet üzerinden veya 444 80 09 numaralı çağrı merkezinden emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulayabilirler.

Bitlis Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak ve iş yerlerine ait ilan reklam ve çevre temizlik vergilerinin 2’nci taksit ödeme süresinin bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin vergi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, "Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.bitlis.bel.tr sitemizin E-Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Aynı şekilde mükelleflerimiz, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından online ödeme yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler.” denildi.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA

EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 emlak vergisi sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar borçlarını belediyelerden, e-devlet sistemi üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmet verdiği İnternet Vergisi Dairesi’nden öğrenebilecek. Aynı zamanda tüm borçlarını da bu şekilde görüntüleyebilecek olan vatandaşlar tarafından emlak vergisi ne kadar ödenilmesi gerektiği de öğrenilebiliyor. Aynı sistem üzerinden ödeme işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Bazı vatandaşlar bu ödemelerden muaf tutulabiliyor. Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar bu vergiyi ödemiyor. Bunun yanı sıra hiçbir geliri olmadığını belgelemiş olanların ve geliri yalnızca emekli, dul, yetim, ölüm veya maluliyet aylığı olanların da bu vergiyi ödemesi gerekmiyor. Vergi için sıfır orandan faydalanabilmek adına bu kişilerin ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul gelirinin olmama şartı da bulunuyor.

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2020 senesi için 40 bin TL’yi geçmeyen faiz geliri bulunanları bu gelirleri de dikkate alınmıyor. Ancak bunun üstündeki faiz geliri vergiye tabi oluyor. Senenin bazı dönemlerinde oturulan dağ evi, yayla evi ve yazlık gibi evler için ise muafiyet yok. Buna karşılık vatandaşların bu evlerde senenin tamamında oturması ve diğer şartları da sağlaması halinde muafiyet hakkından faydalanmaları mümkün olabiliyor. Vatandaşların vergi ödemesi konusunda detaylı araştırma yapması ve ödeme süreçlerinin takip etmesi gerekiyor.

Sahip olduğu muafiyet haklarını bilmeden ödeme yapan vatandaşların başvuru yapmaları halinde geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık vergi iadesi isteme hakları bulunuyor. İade için ilk olarak belediyeye başvurularak vergi muafiyeti formu dolduruluyor. Sonrasında belediyelere düzeltme dilekçesi veriliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
millette hep devlete ne zaman ödeme yapağını düşünüyordu halk fakir aç devlet hala para toplama derdinde
haydi bakalım koronada var vergiler geldi herşeye zam .. ne güzel . herkese hayırlı işler özellikle devletimize :):)
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