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Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı! Depremzedelerin acısını fırsata çeviriyorlar

15.02.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası açılan yaraları sarmak için seferber olurken, fırsatçılar da ortaya çıktı. İnsanların acısına bile bakmayan vicdansızlar kiraları bir anda artırdı. 800-1000 TL arasında olan evler için 4 bin TL, 4 bin TL'ye olan evler için ise 16-20 bin TL istiyorlar.

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı! Depremzedelerin acısını fırsata çeviriyorlar

Depremden sağ olarak kurtulan ancak kendi canlarına sevinemeyip kaybettikleri sevdiklerine ağlayan depremzedeler, yıkılan evleri nedeniyle geçici de olsa başka bir yerde hayat kurma arayışına girmeye başladı. Tüm Türkiye, depremde mağdur olanlar için elinden ne gelirse yapmak için adeta yarışırken, çevre illerdeki ev kiralarındaki yaşanan değişim 'pes' artık dedirtti.

EV KİRALARINI 4 KAT ARTIRDILAR

Çevre illerde ev aramaya başlayan depremzedeler, ev kiralarını duyunca şoke oldu. İnsanların acısına bile bakmayan bazı vicdansız ev sahipleri kiraları bir anda artırdı. 800-1000 TL arasında olan evler için 4 bin TL, 4 bin TL'ye olan evler için ise 16-20 bin TL istiyorlar.

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EMLAKÇILARDAN 'BİZ UTANIYORUZ' İSYANI

Emlakçılar yaşanan fiyat artışları nedeniyle 'biz utanıyoruz' derken, Mersin Tügem İl Başkanı Ümit Mete ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Hem coğrafi olarak sarsıldık, hem de insani olarak sarsıldık. Çünkü gördük ki gayrimenkul fiyatlarının rakamları 2-3 katı arttı. Bir ay önce, bir buçuk ay önce 4-5 bin TL'ye vermek istediğimiz daireler için maalesef şimdi 15-20 bin lira isteniyor. Bazı mülk sahiplerinin inanılmaz şekilde yaptıkları fırsatçılığa şahit oluyoruz." dedi.

'HBARDA BULUNUN' ÇAĞRISI

Sektör temsilcileri bu tür durumlarla karşılaşan depremzedelere yol gösterirken, Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat yaptığı açıklamada "İki üç gündür onlarca, yüzlerce şikayet telefonları alıyorum. Yüksek fahiş fiyatlarla karşılaştıklarında odamıza ulaşsınlar, Ticaret Odası'na ulaşsınlar. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı'nın ihbar hattı da var. Lütfen oraya da ihbar da bulunsunlar" diye konuştu.

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deprem Kira ev sahibi

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