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Enflasyon açıklandı... 2020 Kasım kira zamları ne kadar olacak? Kasım'da kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplama!

EMLAK HABERLERİ  | 03.11.2020 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Kasım ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Kasım ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Kasım ayı kira bedeli ne olacak? İşte son dakika TÜFE açıklaması ve Kasım zamlı kira bedeli hesaplaması.

Enflasyon açıklandı... 2020 Kasım kira zamları ne kadar olacak? Kasım'da kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplama!

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Ekim ayı enflasyon oranı 11.89 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzelneme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu.. Ekim ayı enflasyon oranı 11.89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı.
Kasım ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor? 2020 Kasım kira zamları ne kadar olacak?

KASIM AYI KİRA ZAMMI 2020

Ekim ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu.. Ekim ayı enflasyon oranı 11.89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

KASIM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Ekim ayı enflasyon oranı 11.89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Kasım 2020 Kira Artış Oranı: % 11,89

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 118,9 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.118,9 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Kasım ayında ödeyeceği kira zammı 118,9 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.118,9 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Onceki ay 11,75 ise ekim ayi 2,13 ile yillik enflasyon 13,88 olmuyirmu,11,89 u kim buldu nasil hesap yapiyorsunuz.
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