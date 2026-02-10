FİNANS

Ev alacaklar dikkat: Bankalardan faiz indirimi! İşte geri ödeme tablosu

Merkez Bankası politika faizini geriye çekmesi, enflasyonun düşeceğine dair beklentilerin devam etmesi konut kredilerine yansıdı. Kamu bankaları konut kredisindeki aylık faiz oranlarını yüzde 2,49’a çekti. İşte konut kredisi ile ilgili detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesi konut kredilerine yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörün ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak gerçekleşirken bazı kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 2,49’a indi.

1 MİLYON TL’LİK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Sabah’ın haberine göre, aylık 2,99 faiz oranı ile 120 ay vadeli çekilen 1 milyon TL’lik konut kredisinin toplam ödeme ise 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor. 6 ay önce ise aynı miktar ve vadedeki kredi için toplam ödeme 4 milyon 417 bin TL'ye ulaşıyordu. Bu durum son 6 ayda vatandaşın faiz yükünün 722 bin TL azaldığını ortaya koyuyor.

Aylık faiz oranı yüzde 2,49 olan 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödemesi ise 3 milyon 152 bin liraya denk geliyor. Bu faiz politikası vatandaşın sektör ortalamasına göre aylık ödemesini 4 bin 525 TL, toplam ödemesini ise 547 bin 460 TL azaltıyor.
KONUT KREDİSİNDE FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, maliyetlerin yüzde 2,5’in altına gerilediğini kaydederek ikinci yarıya işaret etti. Arslan, “İkinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacaktır” sözlerini kullandı.
“GÜZEL BİR İMKAN”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasını değerlendiren Arslan, ikinci veya üçüncü evini alacaklara kredi kısıtlaması olduğunu hatırlatarak, “Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân” dedi.
“DAHA İŞTAHLI OLACAK”

Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankası'nda da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankası'nın bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır" deyip sözlerini noktaladı.
1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

İşte bankaların 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödemesi:

