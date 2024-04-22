Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, gayrimenkulde takas dönemi başladı! "35 yıldır böylesini görmedim" diyerek anlattı: Otomobil, arsa, dükkan karşılığı...

Artan fiyatlar ve yükselen kredi faiz oranları birlikte birçok vatandaş için ev almak artık neredeyse hayal oldu. Özellikle bata İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde ev satışların durmasıyla birlikte, gayrimenkul sektöründe takas dönemi başladı. Piyasanın durgun olmasıyla birlikte, evini satmak isteyenler takasa yöneldi.

"BUGÜNKÜ KONUT KREDİLERİNİ KULLANMAK İMKANSIZ"

Emlak sitelerindeki takas ilanları her geçen gün artarken, Show Haber'e konuşan emlakçı İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konut kredilerindeki artışa dikkat çekti. Yeşiltaş, "Konut kredileri, 0.69'lardan 3'lerin üzeirne çıktı ki bugünkü konut kredilerini kullanmak imkansız." diye konuştu.

"İLANLAR CAMLARDA SOLMAYA BAŞLIYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan emlakçı Bedri Yılmaz da "Araç ile takas etmek isteyen insanlar var, başka bir ev veya arsa ile takas etmek isteyenler var. Onlarla takasa giriliyor şu an. Eskiden biz afiş astıktan sonra telefonlarımız susmazdı. Şimdi artık, yazılar camlarda solmaya başlıyor." dedi.

Artan fiyatlar ve krediler nedeniyle en durgun dönemlerinden birini yaşadığının altını çizen emlakçı Yılmaz, yaklaşık 6-7 aydır hiç göstermedikleri ev ilanları olduğunu belirtti.

"35 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Piyasanın durumuyla birlikte evini satmak isteyenlerin çözüm arayışına girdiğini belirten Yılmaz, emlakta takas döneminin başladığını belirtti. Yılmaz, "Şu an takas yöntemi çok daha fazla. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapıyorum Beşiktaş'ta. Böyle bir takas yolayına daha önce hiç rastlamamıştım. Bu kadar yaygın değildi ama son zamanlarda bir hayli fazla" diye konuştu.

"UYGUN FAİZ ORANIYLA KREDİ ŞART"

Takas yönteminin de piyasayı hareketlendiremeyeceğini savunan uzmanlar ise emlak sektörünün hareketlenmesi için en azından ilk defa gayrimenkul alacaklara kamu bankalarından uygun faiz oranıyla kredi fırsatının sunulması gerektiğini belirtiyor.