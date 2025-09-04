FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu: TÜFE verileri ışığında yeni dönem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Bu veriler ışığında Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Ev sahipleri ve kiracılar için kritik öneme sahip bu oran, yeni kira sözleşmelerinin temelini oluşturacak.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu: TÜFE verileri ışığında yeni dönem

Ağustos Enflasyonu Açıklandı, Kira Zamları Yeniden Şekilleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, aylık enflasyon %2,04 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise %32,95 seviyesine ulaştı. Bu enflasyon rakamları, doğrudan kira artış oranlarını etkileyerek ev sahipleri ve kiracılar arasındaki denklemi yeniden şekillendirdi. Eylül ayı kira artış oranı, TÜFE verileri doğrultusunda belirlenerek %39,62 olarak ilan edildi. Bu oran, hem konut hem de işyerleri için geçerli olacak tavan kira artışını ifade ediyor.

Enflasyonun alt kalemlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış %33,28 olarak kaydedildi. Ulaştırma sektöründe ise %24,86’lık bir artış gözlemlendi. Konut harcamalarında ise %53,27 gibi yüksek bir artış oranı dikkat çekti. Bu veriler, enflasyonun farklı sektörler üzerindeki etkisini ve vatandaşların bütçeleri üzerindeki yükünü açıkça ortaya koyuyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerin enflasyona etkisi %7,97 olurken, ulaştırmanın etkisi %4,10 ve konutun etkisi ise %8,12 olarak belirlendi.

Kira artış oranının belirlenmesinde TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınıyor. Konut kiralarında yüzde 25 artış oranı sınırlamasının sona ermesiyle birlikte, kira artışları yeniden TÜFE oranlarına göre belirlenmeye başlandı. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yüksek kira ödeyen kiracılar için önemli bir mali yük anlamına geliyor. Ev sahipleri ise enflasyon karşısında mülklerinin değerini korumak ve gelirlerini artırmak için bu oranı dikkate alacaklar.

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, bu yeni oran doğrultusunda hareket edecekler. Kira artış oranının hesaplanması oldukça basit. Mevcut kira bedeli, açıklanan %39,62’lik oran ile çarpılarak yeni kira bedeli belirlenecek. Örneğin, mevcut kirası 5.000 TL olan bir kiracının yeni kira bedeli 6.981 TL olacak. (5.000 + (5.000 * 0.3962) = 6.981). Bu hesaplama, hem ev sahipleri hem de kiracılar için bir rehber niteliğinde.

Ekonomistler, enflasyonun düşürülmesi için uygulanan politikaların etkisini göstermeye başladığını belirtiyorlar. Ancak, gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Hükümetin, enflasyonu kontrol altına almak için yapısal reformlar yapması ve mali disiplini sağlaması gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde, kira artışları gibi konular, vatandaşların geçim sıkıntısını daha da artırabilir.

Sonuç olarak, Ağustos ayı enflasyon verileri ışığında Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı %39,62 olarak belirlendi. Bu oran, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir dönüm noktası. Enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarın sağlanması, bu tür artışların vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için kritik öneme sahip.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değiştiSürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çalışmalar başladı, emlak vergisine standart geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çalışmalar başladı, emlak vergisine standart geliyor

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı Kira kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

26 yaş küçük eşiyle tatil pozu olay oldu! Son haline yorum yağdı

26 yaş küçük eşiyle tatil pozu olay oldu! Son haline yorum yağdı

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.