Faizsiz konut edindirme kampanyaları ile ilgili Bakan Elvan’dan önemli açıklama! Faizsiz ev alımına devlet güvencesi!

Faizsiz konut kampanyası uzun süredir çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar sıklıkla faizsiz ev alma şirketleri güvenilir mi sorusuna yanıt arıyor. Konuyla alakalı bazı soru işaretleri devam ederken resmi makamların alacağı kararlar ve atacağı adımlar da merak ediliyor. Son olarak faizsiz ev kampanyaları ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Faizsiz konut edinme sistemiyle alakalı da önemli açıklamalar geldi. Peki, faizsiz ev alma sistemi güvenilir mi?
Bakan Elvan, 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda gelir düzeyi düşük vatandaşların yanında olacaklarını, hiçbir zaman onların mağduriyetine yol açacak bir girişimde bulunmayacaklarını vurguladı. Ekonomideki kayıt dışılığa ilişkin soru üzerine Elvan, bunun önemli ve öncelik verdikleri konulardan biri olduğunu ifade etti.
Bakan Elvan, faizsiz ev ve konut edindirme kampanyaları ve şirketlerine ilişkin soruya, "Bununla ilgili BDDK Başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp, bu çalışmanın bakanlığımızla paylaşılmasını istedim. Bu çalışmayı yapıyorlar, disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, açıkçası biz adım atmak arzusundayız. Arkadaşlarımız da çalışmaları, bildiğimiz kadarıyla teknik düzeyde yapıyorlar, bitirme aşamasına da geldiler. Bu konuyla ilgili bir adım atmalıyız." yanıtını verdi. Şimdi faizsiz konut edindirme kampanyalarına dair atılacak adımlar merakla bekleniyor.
Geçtiğimiz aylarda FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de "faizsiz bankacılık" gibi büyümesini hızla sürdüren ve satışlarını artıran "faizsiz konut" sektöründe faaliyet gösteren şirketlere regülasyon geleceğini söylemişti. Bu alanda şirket sayısının 35'lere kadar yükseldiğini dile getiren Akbal, faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısının şu ana kadar bulunmadığını anlatmıştı.
Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın BDDK bünyesinde konu ile ilgili bir çalışma başlattığını kaydederek, "Hükümet bu konunun üzerinde titizlikle duruyor. Yasal mevzuatın 2020 sonuna kadar hazır olacağını düşünüyoruz. Hükümetin yasal düzenlemesiyle sistem ve katılımcılar güvence altına alınacak." demişti. Konut ve otomobil alımına yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin, özellikle faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen kesimler tarafından ilgi gördüğünü vurgulayan Akbal, sistemin Türkiye'deki toplam konut satışlarından aldığı payın yüzde 15'e yaklaştığını bildirmişti. Akbal, "Yıl sonuna kadar yapılacak regülasyon sayesinde sistemin yasal güvenceye kavuşmasının da olumlu etkisiyle bu payın ikiye katlanacağını öngörüyoruz." diye konuşmuştu.
Eyüp Akbal, son yıllarda sektördeki firma sayısı ve satışlardaki artışın bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "Hem bu alanda faaliyet gösteren firmalar için sermaye şartı aranmaması, hem de sisteme dahil olan katılımcıların bu firmalara yaptıkları ödemelerin devlet güvencesinde olmaması sisteme ilişkin önemli riskler oluşturuyor." demişti. Sistem dahilindeki katılımcı sayısının 250 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini aktarmıştı.
Konuyla ilgili olarak Akbal, "Yasal düzenleme için sektör adına Ankara ile görüşmeleri Fuzulev olarak yürütüyoruz. Sistemde şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olmasının sistemin risk içermediği anlamına gelmediğini kamu otoriteleriyle paylaşıyoruz. Çünkü bu aslında bir ekonomik model. Ama daha önce çok ciddi rakamlar oluşmadığı için hükümetin dikkati bu noktaya çekilmedi, herhangi bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç görülmedi. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla son 4-5 yıldır sektörde ciddi anlamda birçok firma çıkmaya başladı. Artık hükümetin dikkatini de çekmeye başladı. Kesinlikle bu sisteme bir regülasyon gelmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı. Şimdi güncel gelişmeler bekleniyor.
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