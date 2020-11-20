Faizsiz konut edindirme kampanyaları ile ilgili Bakan Elvan’dan önemli açıklama! Faizsiz ev alımına devlet güvencesi!

Faizsiz konut kampanyası uzun süredir çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar sıklıkla faizsiz ev alma şirketleri güvenilir mi sorusuna yanıt arıyor. Konuyla alakalı bazı soru işaretleri devam ederken resmi makamların alacağı kararlar ve atacağı adımlar da merak ediliyor. Son olarak faizsiz ev kampanyaları ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Faizsiz konut edinme sistemiyle alakalı da önemli açıklamalar geldi. Peki, faizsiz ev alma sistemi güvenilir mi? FAİZSİZ KONUT EDİNDİRME KAMPANYALARI Bakan Elvan, 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda gelir düzeyi düşük vatandaşların yanında olacaklarını, hiçbir zaman onların mağduriyetine yol açacak bir girişimde bulunmayacaklarını vurguladı. Ekonomideki kayıt dışılığa ilişkin soru üzerine Elvan, bunun önemli ve öncelik verdikleri konulardan biri olduğunu ifade etti.

Bakan Elvan, faizsiz ev ve konut edindirme kampanyaları ve şirketlerine ilişkin soruya, "Bununla ilgili BDDK Başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp, bu çalışmanın bakanlığımızla paylaşılmasını istedim. Bu çalışmayı yapıyorlar, disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, açıkçası biz adım atmak arzusundayız. Arkadaşlarımız da çalışmaları, bildiğimiz kadarıyla teknik düzeyde yapıyorlar, bitirme aşamasına da geldiler. Bu konuyla ilgili bir adım atmalıyız." yanıtını verdi. Şimdi faizsiz konut edindirme kampanyalarına dair atılacak adımlar merakla bekleniyor. FAİZSİZ KONUT EDİNDİRME SİSTEMİ Geçtiğimiz aylarda FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de "faizsiz bankacılık" gibi büyümesini hızla sürdüren ve satışlarını artıran "faizsiz konut" sektöründe faaliyet gösteren şirketlere regülasyon geleceğini söylemişti. Bu alanda şirket sayısının 35'lere kadar yükseldiğini dile getiren Akbal, faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısının şu ana kadar bulunmadığını anlatmıştı.