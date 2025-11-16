'Harekete geçtiler! Çeyreği, yarımı olanlar bozdurup aldı' Kasım ve Aralık için çarpıcı çıkış

Ev almak için doğru zaman mı? Şimdi konut alınır mı? Mevduatta ya da altında birikimi olanlar bu sorunun yanıtını araştırırken son veriler de geldi. Buna göre; Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33'e yükselerek rekor kırdı. Uzman isim, konut satış rakamlarını değerlendirirken önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini de aktardı.

"YIL SONUNDA 1,5 MİLYONU GEÇECEĞİ ANLAMINA GELİR"

CNN Türk yayınında konuşan gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten bundan sonra aslında piyasanın açıldığını bu son 10 yıldaki verilerden görebiliyoruz. Ekim ayında 164.306 konut satıldı. 2025 yılına ait en yüksek satış. Diğer taraftan da 10 aylıklara baktığımız zaman bakın 2013 yılından itibaren rakamlar en fazla burada gördüğümüz 2020'de biraz daha bir zirveye gelmiş ama onda da 1.2'lerde. Şu anda 1.3 ile aslında baktığımız zaman o bahsetmiş olduğumuz hani hep eski dönemlerde piyasalar daha iyiydi, işte o zaman daha ferah bir noktada diye düşünürken aslında şu anki veriler bunu göstermiyor. Yani bu ne demek? 1.3 milyon aslında bir sonraki zamanda yıl sonunda 1,5 milyonu geçeceği anlamına gelir. Çünkü bizim her zaman için yıl sonunda 1,5 milyon bandını açtığında aştığında piyasaların olumlu ve güzel olduğu anlamına gelirdi. Dolayısıyla şu anki mevcut verilerden görüyoruz ki insanlar alım yapıyor. Her ne kadar alım gücü zayıf dediğimiz noktada düşünün ki bu 1.3 milyon kişiden toplamda Ocak ya 1.293.000 satış oluyor ve düşünün ki bunlardan ikinci el satışları yüzde 66.6, birinci ellerde yüzde 33.4. Yani ne demek bu? Müteahhitlerden alanlar yüzde 33'ünü oluşturuyor. Yani burada 397.507 kişi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konut satış rakamları belli oldu!

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Doğru zaman olduğunu görebiliyoruz. Bakın neden insanlar alım yaptı? Şimdi biliyorsunuz mevduatlarda eskiden çok fazlasıyla getirisi vardı. Yani o da almış olduğu evi kiraya vermektense diyordu ki mevduata yatırırım, oh param da orada faizde kalır. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası baz puan indirdi. Onunla beraber mevduatlar eskisi gibi getiri gelmedi. Bir taraftan da ne oldu? Altında bir patlama yaşandı. Bizim milletimiz altını çok sever. Biliyorsunuz bizde doları altını olanlar piyasaya sürdü. Yani 1 kilogram altının örneğinden vereceğim, 140.000 dolarına çıktı. Çeyreği olanlar, yarımı olanlar ne yaptılar biliyor musunuz? Ekim ayında bozdurup gayrimenkul aldılar. Zaten çok fazla insan o zirveyi bekliyordu. Şimdi gayrimenkul almak için en doğru zaman, bir taraftan da altın zirveye ulaştı. Zirveye ulaşınca da ne yaptılar? Daha önce erişemeyecekleri eve ulaşma imkanına sahip oldular. İşte bakın İstanbul'da patlama yaşandı; 26.305 satış. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'yı görebiliyoruz. Normalde zaten İstanbul, Ankara, İzmir hep ilk sıralarda yer alır. Fakat diğer taraftan hani Ardahan'da bazı illerde normalde satış bile olmayan yerlerde şu anda hepsini bir ivmede hareketlilik görüyoruz. Dolayısıyla burada hani her alım zor ve işte sektörde bir takım para dönmüyor desek de şu andaki veriler ki tapulardan gelen rakamlara baktığımız zaman bir ellerde yapılan kampanyalar işte müteahhitler işte TOKİ'nin yapmış olduğu işte her yerde duyuruyoruz basında sadece 500.000 konut biliyorsunuz cumhurbaşkanımızın açıkladıkları değil, artı piyasada da şu an çok fazla kampanyalar var. Yani siz düşünün ki 1+0 daireler de piyasaya sürüldü veya siz diyorsunuz ki benim 1 milyon nakdim var, geri kalanını ayda 30.000 - 30.000 ödeyebilirim. Müteahhit diyor ki, Gel kardeşim tamam senin ne kadar yerin var veya diyorsunuz ki 500.000 TL nakdim var veya hiç nakdim yok... Artık müteahhitler de parayı çevirebilmek için çok kampanyalar yapmaya başladı.

"BEKLEYENLER HAREKETE GEÇTİ"

Birinci ellerde yani 10 ayda 397.507 satış olmuş. Sadece Ekim ayında 54.866 adet satılmış. Yani 54.000 tüm Türkiye, yani baktığınız zaman çok ciddi bir rakam ve ikinci ellerde biliyorsunuz ikinci ellerde şöyle bir durum söz konusu; örnek veriyorum siz işte 5 milyon liralık bir daireye talipsiniz, 4 milyon veya 3,5 - 4 hani pazarlık payı da olan yerlerde gerçek bir mal sahibiyse teklif verip eğer mal sahibi de gerçek bir satıcıysa buluşabildiler. Neden? Çünkü arz - talep noktasında şu an bir durgunluk olduğu için. Gelen teklifi eğer ihtiyacı varsa mal sahibinin o şişirilmiş rakamdan, manipüle edilmiş rakamdan aşağı inerek gerçek rakamda sattı. Dolayısıyla da birçok yatırımcı gayrimenkulü almak için aportta bekleyen kişiler ne yaptılar? Harekete geçtiler. İşte Ekim ayı zirvede.

"KASIM VE ARALIK DA BÖYLE GİDECEK"

Size bir şey söyleyeyim mi? Kasım ve Aralık da böyle gidecek. Gayrimenkul satışındaki artışları göreceğiz. Ekimi de geçebilir. Bir kere aşağı inmeyecektir. Stabil noktada gider. Çünkü gayrimenkul almak için doğru bir zaman derken kredi faiz oranları biliyorsunuz 2.69'da. Şimdi 2.69'dan şu an 2.1'lere veya işte 1'in altına veya işte 1.80 gibi rakamlara inmiş olsa o zaman gayrimenkul fiyatları artacak. Gayrimenkul fiyatları arttığı zaman tamam arz talep noktasında bir birleşme olacak fakat insanlar da tekrar bir harekete geçmesiyle birlikte bu rakamlarda artış veya azalma noktasını bırakın, en kötü stabil noktada ilerleyecek. Çünkü piyasalarda şu an hareketlenmeleri grafiklerden de görebiliyoruz. Yani insanlar alım yapma noktasında bakın kredi faiz oranları en yüksek seviyede olmasına rağmen bu rekor kırıldı. Çok dikkat çekici değil mi? Hatırlarsanız 1'in altında olan kredi faiz oranları vardı. 0.64'ler, 0.85'ler, 1.2'ler, 1.3'ler. Yani düşünün bu faiz oranları 3.79'lara kadar çıkmışken 2.69'lara indi. Fakat 2.69'da kredi kullanan kişiler bile şu anda o hesabı yaptığı zaman görüyor görüyorlar ki hala bile kârdalar.

Hatta şöyle söyleyebilirim ben size; sadece Türkiye içerisinde değil bunda katkı sağlayan yabancılar bile söz konusu. Yani yabancılardan bile 2106 adet satış olmuş. Hani Türkiye'de evet diyoruz, hani her ne kadar gayrimenkulde yabancıların da durgunluk var diyoruz. Aslında bazen piyasalarda bazı şeyler manipüle ediliyor. Gerçi hani bazen vardır ya hani çok daha ağlayan aslında daha rahattır, hani bazen sıkıntılı olanlar yani sözüm meclisten dışarı biliyorsunuz bazen böyle hani insanlar yok işte piyasalar durgun işte yaprak kıpırdamıyor vesaire veriler gözüküyor, tapular şu anda kalabalık, yani hani baktığınız zaman da bu veriler de dikkat edilmesi lazım.

Dolayısıyla eğer mevduatta paranız varsa ve şu anda harekete geçin. Çünkü piyasaların daha da canlanacağı süreçte o zaman artacak"