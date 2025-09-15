FİNANS

'IBAN'ını ver' kararı! Ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor... Son sözü yargı söyledi

Ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya devam ediyor. Bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez İstanbul'da yaşanan olayda, dairenin satışı nedeniyle ev sahibi değişince yeni ev sahibi IBAN bilgisini kiracı ile paylaşmayıp kirayı da alamayınca kiracıyı çıkarmak istedi. Ancak son sözü mahkeme söyledi ve "IBAN'ını ver" kararı çıktı. Konuyla ilgili hukukçulardan da uyarılar geldi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bir ev sahibi İstanbul'da kiracısının oturduğu daireyi başkasına sattı, yani ev sahibi değişti. Yeni ev sahibi ise hem IBAN bilgisini paylaşmadı hem de kirayı alamayınca kiracıyı evden çıkarmak istedi. Son sözü yargı söyledi. Mahkemeden o ev sahibine "IBAN'ını ver" kararı çıktı.

MAHKEMEDEN "IBAN'INI VER" KARARI ÇIKTI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da bir daire ile ilgili yaşanan olayda, yeni ev sahibi hem IBAN paylaşmadı hem de kirayı alamadım diye evden çıkarmak istedi. Ev sahibinin IBAN oyunu yargıya taşındı. Mahkemeden "IBAN'ını ver" kararı çıktı.

Gayrimenkul hukukçusu - avukat Çiğdem Kezer "Kiracılarla mal sahipler arasındaki ihtilaflar çok fazla ve her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor" dedi.

ÖDEME YERİ BELİRLENMESİ DAVASI AÇTI

Kiracı 10 yılı aşkındır İstanbul Ataşehir'de bir dairede oturuyordu. Ev satıldı, sahibi değişti. Kiracı her ayın 1'i ile 5'i arasında kirasını ödüyordu. Ancak yeni ev sahibi hesap bilgilerini kiracıyla paylaşmadı. Haliyle kiralara da gecikti. Ev sahibi bunu öne sürerek evden çıkarmak istedi. Kezer "Kiracı hangi IBAN numarasına kira ödemesini yapacağını bilemediğinden ve bunu isteyip mal sahibinden temin edemediğinden tevdi mahalli davası açıyor" ifadelerini kullandı. Yani ödeme yeri belirlenmesi davası açtı.

"BU ŞEKİLDE TAHLİYE ETME YOLUNA GİTMEK İSTİYORLAR"

Ev sahibinin IBAN oyununu mahkeme bozdu. Kiracıyı haklı buldu. Ev sahibinin hesap numarası açmasına ve kiracının da o hesap numarasına kira bedelini ödemesine karar verdi. Kezer "Ve IBAN numarası mahkeme tarafından belirleniyor" derken yaptığı uyarıda "Bu şekilde tahliye etme yoluna gitmek istiyorlar. Kiracılar mal sahiplerinden hesap bilgilerini alabilmeli" ifadelerini kullandı.

