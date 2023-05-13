FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. İstanbul'da kira fiyatları ortalama 15 bin TL oldu, bazı ilçelerde 40 bin TL'yi buldu... Boş konut sayısı ise 400 bini aşıyor

İstanbul'da kira fiyatları ortalama 15 bin TL oldu, bazı ilçelerde 40 bin TL'yi buldu... Boş konut sayısı ise 400 bini aşıyor

13.05.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki kira fiyatları her geçen gün daha da artıyor. Semtlere göre kira fiyatları adeta birbiriyle yarışırken, Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde kiralar 30-40 bin TL arasında değişiyor. Mega kentteki boş konut sayısı ise 400 bini aşarken, uzmanlar özellikle Kahramanmaraş'taki depremler sonrası yeni konutlara taleplerin fazla olduğunu belirtiyor.

İstanbul'da kira fiyatları ortalama 15 bin TL oldu, bazı ilçelerde 40 bin TL'yi buldu... Boş konut sayısı ise 400 bini aşıyor

İstanbul'da kira fiyatları her geçen gün yükseliyor. Mega kentte ortalama kira fiyatı 15 bin TL'yi bulurken, kiralık daire bulmak da bir okadar zorlaşıyor. 2-1 dairelerin ortalama kira fiyatının 15 bin TL'yi bulduğu kentte, semtlere göre ise fiyatlar adeta birbiriyle yarışıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından yeni binalara olan talep artarken, yeni bina sayısının az olması nedeniyle fiyatlar da yükseliyor.

"MUCİZE NİYETİNE GEÇİYOR"

Gayrimenkul Danışmanı Canan Kızıltepe, Kanal D Habere yaptığı açıklamada "Müşterilerim benden 10 bin TL ile 20 bin TL arasında bir kiralık ev aradığı zaman ben en az bir ay içerisinde bulabiliyorum. O da mucize niyetine geçiyor." diye konuştu.

gfhfh

BAKIRKÖY'DE KİRALIK EVLER 25 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Gayrimenkul Danışmanı Funda Erkan ise yaptığı açıklamada "Bakırköy'de kiraların başlangıç noktası 25-50 bin bandında" dedi.

KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ'TA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Kadıköy ve Beşiktaş'ta ise fiyatlar daha da yüksek ve giderek de artıyor. Bu iki ilçede kiralar 30-40 bin TL arasında değişiyor.

hbgfjkgk

BOŞ KONUT SAYISI 400 BİNİ AŞTI

İstanbul'daki boş dairelerin sayısı da her geçen gün artarken, mega kentteki boş konut sayısı 400 bini aştı.

Konut sahiplerinin yeni oyunu! O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip... Konut sahiplerinin yeni oyunu! O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan
Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme! Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!
Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleştiKamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kiralik ev

En Çok Okunan Haberler

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Memur yüzde 85'i cebine koydu! Emekli zammı için o formül gündeme geldi

Memur yüzde 85'i cebine koydu! Emekli zammı için o formül gündeme geldi

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Konut sahiplerinin yeni oyunu! O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip...

Konut sahiplerinin yeni oyunu! O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip...

13 ay sonra bir ilk: 1.3 milyar dolarlık altın…

13 ay sonra bir ilk: 1.3 milyar dolarlık altın…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.