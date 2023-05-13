İstanbul'da kira fiyatları ortalama 15 bin TL oldu, bazı ilçelerde 40 bin TL'yi buldu... Boş konut sayısı ise 400 bini aşıyor

İstanbul'da kira fiyatları her geçen gün yükseliyor. Mega kentte ortalama kira fiyatı 15 bin TL'yi bulurken, kiralık daire bulmak da bir okadar zorlaşıyor. 2-1 dairelerin ortalama kira fiyatının 15 bin TL'yi bulduğu kentte, semtlere göre ise fiyatlar adeta birbiriyle yarışıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından yeni binalara olan talep artarken, yeni bina sayısının az olması nedeniyle fiyatlar da yükseliyor.

"MUCİZE NİYETİNE GEÇİYOR"

Gayrimenkul Danışmanı Canan Kızıltepe, Kanal D Habere yaptığı açıklamada "Müşterilerim benden 10 bin TL ile 20 bin TL arasında bir kiralık ev aradığı zaman ben en az bir ay içerisinde bulabiliyorum. O da mucize niyetine geçiyor." diye konuştu.

BAKIRKÖY'DE KİRALIK EVLER 25 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Gayrimenkul Danışmanı Funda Erkan ise yaptığı açıklamada "Bakırköy'de kiraların başlangıç noktası 25-50 bin bandında" dedi.

KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ'TA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Kadıköy ve Beşiktaş'ta ise fiyatlar daha da yüksek ve giderek de artıyor. Bu iki ilçede kiralar 30-40 bin TL arasında değişiyor.

BOŞ KONUT SAYISI 400 BİNİ AŞTI

İstanbul'daki boş dairelerin sayısı da her geçen gün artarken, mega kentteki boş konut sayısı 400 bini aştı.