İstanbul'da konut kiralarında fahiş artış! Şikayetler peş peşe geliyor

Konut kiralarındaki artış İstanbul'da fahiş fiyatlara ulaştı. Pandemi sonrası başlayan düğünler, yüz yüze eğitime dönüşle birlikte üniversitelerinin olduğu kentlerde yaşama hazırlığına giren öğrenciler ve kentsel dönüşüm nedeniyle kiraya çıkan birçok ailenin kiralık ev arayışına girmesini fırsat bilen ev sahipleri, TÜFE kuralına uymadan kira yükseltiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul Anadolu Yakası'nda evlerde yüzde 60'tan fazla kira artışı yapıldığını söyledi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise, kira artış yüksekliği ile ilgili şikayetlerin artış gösterdiğine dikkat çekti. İşte detaylar...

"ARTIŞ YÜZDE 50-60'TAN FAZLA"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL'ye bulduğunuz evi şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. Avrupa Yakası'nda da bu hikaye Avcılar'da başladı.

"FAHİŞ ARTIŞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BAŞLADI"

Kiralardaki fahiş artışlar önce kentsel dönüşümle başladı. Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1000 TL'lik ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı, Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin TL'ye çıktı."

"EV SAHİPLERİ TÜFE KURALINA UYMUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Kira artışlarındaki yüksekliğe ilişkin çok sayıda şikayet alıyoruz. Kiralarda fahiş fiyat artışı var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor."

AĞUSTOS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLMALI? İŞTE TÜFE KURALI

Her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları doğrultusunda kiracılara zam yapılıyor.

Ağustos ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayı TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak tüketici fiyatları yüzde 15,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,47 olarak belirlendi.

AA

