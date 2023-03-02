İstanbul taşınıyor! Beşiktaş ve Fatih'te kiralar düştü, o ilçelere talep arttı... İBB'den de sıfır faizli deprem kredisi adımı geldi

Kahramanmaraş depremi İstanbulluları tedirgin etti. Fay hattından uzaklaşmak isteyenler, kentin kuzeyine yerleşme planları yapmaya başladı. Uzmanlar zemin yapısının kuzeyde daha güvenli olduğunu söylerken, mevcut eski yapı stoğunun yıkılması ve yeni yapıların kuzeyde yapılması planlanıyor.

İSTANBUL'DA 91 BİNA RİSK ALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporuna göre 91 bin bina 7,5 büyüküğündeki bir depremde ağır veya çok ağır hasar alacak. Riskli binaların dönüşümü içinse sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor.

ZEMİNİ SAĞLAM OLAN İLÇELER NERESİ?

ATV Haber'e konuşan Jeoloji Mühendisi Dr. İsak Yılmaz; Başakşehir, Sultangazi, Ayazağa, Gaziosmanpaşa, Etiler gibi bölgelerin zemininin daha sağlam olduğunu belirtti.

EMLAK PİYASASI HAREKETLENDİ

Kentsel dönüşüm projeleri başlamadan yaşadığı bölgeyi değiştirmek isteyenler, emlak piyasasını da hareketlendirdi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, vatandaşların evlerini taşımak istediklerini ve sayının her geçen gün arttığını belirtti.

BEŞİKTAŞ VE FATİH'TE KİRALAR DÜŞTÜ

Aşa, "Beşiktaş'ta şu anda 15 bin TL'den aşağı olmayan evlerin kiraları 10 bin TL seviyesine düştü. Fatih ilçesinde de aynı durum var. Vatandaşlar buralardan taşınmak istiyor" diye konuştu.

İMAMOĞLU DUYURDU: SIFIR FAİZLE BİNANI YENİLE!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul Yenileniyor’ kampanyası dahilinde binasını yenileyeceklere sıfır faizle 10 yıl vadeli kredi verileceğini duyurdu.

10 YILLIK ÖDEME PLANI,1 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ

İmamoğlu açıklamasında “Çok hızlı, çok net, çok kararlı olmak ve hep birlikte harekete geçmek zorundayız. İstanbul güçleniyor sistemi kuruyoruz” diyerek kira yardımlarının yanı sıra apartmanların yenilenmesi için sıfır faizle 1 milyon liraya kadar kredi desteği verilecek. 10 yıllık ödeme planında vatandaşın lehine olan bir çok imkan sağlanacak.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Kredi kullanan vatandaş birinci yıl her ay ortalama 2 bin 700 TL taksit ödeyecek. Yani asgari ücretin yaklaşık üçte biri.

İBB ise her ay söz konusu ödeme için vatandaşa ayda 17 bin TL’lik bir finansman desteği sağlayacak.

KİRA YARDIMI

Bir diğer proje kira yardımı.

İBB İstanbul genelinde hızlı tarama testleri yaptığı sırada ‘durduğu yerde bile çökme riski taşıyan’ 318 bina için harekete geçti. Bu binada oturan vatandaşlara kiracı ve mülk sahibi ayrımı yapılmadan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın belirlediği limitin üç katı kadar kira yardımı yapılacak. Kiracılarda bu destek 12 ay, maliklerde 18 ay olacak.

İBB’nin vereceği yardım 4 bin 500 TL.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Depreme dayanıklı konutlar bir yandan inşa edilirken Mart ayı itibari ile güçlendirme çalışmaları da başlayacak. İmamoğlu güçlendirme işlemlerinin vatandaşlara maliyetine yapılacağını da açıklayarak ‘arkadaşlarımız Mart ayının ortasından itibaren başvuru almaya başlayacaktır’ dedi.



