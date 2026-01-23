FİNANS

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nden geçiyor! Kamulaştırma başladı, parsel parsel çıkıyor

Yeni doğal gaz boru hattı için kamulaştırma başladı. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan yeni hat projesi için TPAO, kamulaştırma sürecini başlattı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devrim Karadağ

İstanbul'daki kamulaştırma duyurusu dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'nun Trakya bölgesindeki faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar için kamulaştırma başvurusunda bulunduğunu ilan etti.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre, TPAO'nun bölgedeki doğal gaz boru hattı projeleri için gerekli olan bazı parsellerde, arazi maliklerinin rayiç bedelin üzerinde fiyat talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alma gerçekleştirilemedi.

İSTANBUL'DA TEM ÜSTÜNDEKİ TARLA KAMULAŞTIRILACAK

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul'un Silivri ilçesinde Büyükçavuşlu Mahallesi'nde TEM Avrupa Otoyolu'nun kenarındaki 299 bin 841 metrekarelik tarla vasıflı alan kamulaştırılacak. Bu tarlanın hemen önünde otoyol kenarı dinlenme tesisi ve TIR parkı bulunuyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli nden geçiyor! Kamulaştırma başladı, parsel parsel çıkıyor 1

KIRKLARELİ'NDE DE VAR

Kırklareli'nde ise Lüleburgaz İlçesinde Alacaoğlu Köyü'ndeki 448 numaralı parselin 583 metrekaresi, 460 numaralı parselin 308 metrekaresi, 474 numaralı parselin de 563 metrekaresi kamulaştırılacak.

Anahtar Kelimeler:
Kamulaştırma İstanbul doğal gaz
