Kira artış oranı belli oldu! Kasım 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar için kira zam oranı netleşti

Kira zam oranı Kasım 2025... TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını da merak ediyor. Kira zammı için 12 aylık enflasyon oranı takip ediliyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi bugün açıklandı. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği rakam netleşti. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Tavan kira artış oranı yüzde kaç olarak belirlendi? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Kasım 2025 kira zammı için detaylar...

Hande Dağ

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kasım kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netleşmesiyle ev sahipleri Kasım ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. İşte Kasım kira artış oranı 2025 ve Kasım kira zammı ile ilgili son durum...

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU

Ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri kasım ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Kasım ayı kira artış oranı da netleşti.

Kasım 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Kasım ayında kiralarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek. Kasım 2025 kira artış oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

KASIM KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2025

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 37,15 oldu. Kasım ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 37,15
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 715 TL
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 37,15
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20.572,5 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 37,15
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 430 TL
Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 37,15
Aylık Yeni Kira Tutarı: 34.287,5 TL

