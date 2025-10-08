FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Kira zammı ne kadar oldu? EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kiracı ve ev sahibi için kira zammı hesaplama

Ekim kira artış oranı 2025... TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından ev sahipleri ve kiracılar kira zammı da belli oldu. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla ekim kira zammı netleşmiş oldu. Peki ekim ayı tavan kira artış zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi? Yeni kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte Ekim 2025 kira zammı ile ilgili detaylar...

Kira zammı ne kadar oldu? EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kiracı ve ev sahibi için kira zammı hesaplama
Hande Dağ

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar oldu? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam netleşti. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da belli oldu. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. İşte Ekim kira zam oranı 2025, Ekim kira zammı yeni kira zammı hesaplama ve ile ilgili son durum...

Kira zammı ne kadar oldu? EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kiracı ve ev sahibi için kira zammı hesaplama 1

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri ekim ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da netlik kazandı.

Kira zammı ne kadar oldu? EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kiracı ve ev sahibi için kira zammı hesaplama 2

EKİM KİRA ZAMMI

Ekim 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabiliyor. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği Ekim 2025 kira artış oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplıyor.

Kira zammı ne kadar oldu? EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kiracı ve ev sahibi için kira zammı hesaplama 3

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan orana göre şu şekilde yapılıyor:

Kira zammı ne kadar oldu? EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kiracı ve ev sahibi için kira zammı hesaplama 4

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fark edilmiyor, araziden toplayıp yapıyor '10 kişiye öğrettim! Bu iş yaygınlaşsa...'Fark edilmiyor, araziden toplayıp yapıyor '10 kişiye öğrettim! Bu iş yaygınlaşsa...'
Kapalıçarşı'da altın rüzgarı: Rekor üstüne rekor!Kapalıçarşı'da altın rüzgarı: Rekor üstüne rekor!

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı Kira kira artışı kira zam oranı kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.