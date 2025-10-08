Kira zammı ne kadar oldu? EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kiracı ve ev sahibi için kira zammı hesaplama

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar oldu? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam netleşti. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da belli oldu. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. İşte Ekim kira zam oranı 2025, Ekim kira zammı yeni kira zammı hesaplama ve ile ilgili son durum...

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri ekim ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da netlik kazandı.

EKİM KİRA ZAMMI

Ekim 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabiliyor. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği Ekim 2025 kira artış oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplıyor.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan orana göre şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL