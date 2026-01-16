FİNANS

Komisyondan site aidatları geçti! 'Astronomik rakamlardı'

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek veya site aidatlarıyla ilgili ödemeler yapılacak" dedi.

Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Komisyonda kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin gelişmesi, büyümesi ve vatandaşın güvenli konutlarda ve şehirlerde yaşaması için kanun ve yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini, komisyon olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yine bunun bir örneğini sergiledik ve önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir çalıştığımız, farklı kanunları ilgilendiren bir çalışmayı hayata geçiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, yapı stokunun güçlendirilmesi ve depreme hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.
"KOMİSYONDAN GEÇTİ"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri hatırlatan Karaismailoğlu, "6 Şubat depremleri çok büyük bir ders oldu. İnşallah bu acı dersi bir daha yaşamamak için önemli tedbirler alıyoruz. Daha önce yapılarımızın güçlendirilmesi, yenilenmesiyle ilgili kolaylaştırıcı kanunları hayata geçirmiştik. Yine güncel gelişmelere göre yeniden hazırladığımız kanun metnimiz komisyondan geçti. İnşallah kısa zamanda Genel Kurulun gündemine gelecek" ifadelerini kullandı.
Kanun teklifiyle Tapu Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacağını, kooperatiflerle ilgili sorunların ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirileceğini anlatan Karaismailoğlu, binaların ve işletmelerin yangın yönetmeliğine ilişkin de düzenlemenin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini hatırlatan Karaismailoğlu, kanun teklifinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ uhdesindeki işlerle ilgili çalışmalara da katkı yapacağını aktardı.
"ASTRONOMİK RAKAMLAR VARDI"

Vatandaşların site aidatlarıyla ilgili kendilerine ilettiği önemli sorunlar olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu konuda da önemli bir düzenleme yaptıklarını söyledi.
Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Site aidatlarıyla ilgili sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu ve hakikaten site aidatlarında astronomik rakamlar vardı. Site aidatı, o sitede yapılan masrafların toplamıyla alakalı bir şey. Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek veya site aidatlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. O yüzden artık site aidatlarının gerekçesinin iyi anlatılması ve bunların güncel bir şekilde toparlanarak sitede oturanların olurları alınmadıktan sonra aidatlara zam yapamayacaklar. İnşallah bundan sonra bu tür sıkıntıların ve şikayetlerin oldukça azalacağını tahmin ediyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

