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Konut atışları yüksek faizlerden dolayı durgunken, arsa satışları hareketlendi

11.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, yüksek faizden dolayı konut satışlarında durgunluk yaşandığını, pandemiden dolayı ise arsa satışlarında bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Konut atışları yüksek faizlerden dolayı durgunken, arsa satışları hareketlendi

Koronavirüs döneminde şehir hayatından bunalan vatandaşlar sakin bölgelere göç etmeye başladı. Pandemiden kaçmak isteyen vatandaşlar doğa ile iç içe kırsal mahallelerde ev ve arsa satın almayı tercih ediyor. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, konut ve arsa satışlarındaki son durumu değerlendirdi.

"FAİZLERİN YÜKSELMESİNDEN DOLAYI PİYASA DURGUN"

Mevlüt Oral, yüksek faizlerin konut satışını etkilediğini belirterek, "Faizler 0,64, 0,72 seviyelerindeyken bir hareketlenme vardı. Şu anda ise kademe kademe faizler 1,70’e kadar yükselince piyasada bir durgunluk hakim. Piyasanın canlanması için faizlerin tekrar düşmesi lazım. Piyasada arsa üzerinde bir hareketlenme var. Vatandaş artık ’gerekirse ben köye kaçacağım’ diyor. Çevre mahallere kaçmaya çalışıyor" dedi.

"ARSAYA TALEP ARTTI"

Vatandaşın en çok arsaya talep gösterdiğini ifade eden Mevlüt Oral, "Belirli bir yerlerde arsa da kalmadı. Artık vatandaş kenar mahallelere kaymaya çalışıyor. Oralarda da fiyatlar aldı, yürüdü. Vatandaş diyor ki ’oradaki arsanın değeri budur, benimki neden yapmasın.’ Yapmaz diyorum seninki tarla, arsa değil. Vatandaş da tarlayı arsa niyetine satmaya çalışıyor. Köylü kendine göre haklı. Kaliteli bir daire varsa hemen satılıyor. Faizler yüksek olmasına rağmen fiyatların düşmesini beklerken yerinde sayıyor. Özellikle Atakum civarında 1 artı 1 dairelerde talep vardı. Bu dairelerin şimdi herkesin elinde kaldığını görüyorum. Sebebi ise üniversitelerdeki öğrencilerin olmamasıdır" diye konuştu.
Oral, vatandaşın yatırımlarını dolara altına değil gayrimenkule yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun
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