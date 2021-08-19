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“Konut fiyatları arttı, ev satmak için kampanyalara ihtiyaç var”

19.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat girdi maliyetlerindeki fahiş artışın, konut fiyatlarını tetiklediğini belirten Abdüssamet Bahadır, fiyatların vatandaşın konut sahibi olmasının önüne geçtiğine dikkat çekti. Konut satışlarının artması için geçen yaz olduğu gibi kampanyalara ihtiyaç olduğunu söyleyen Bahadır “Kamu bankalarının öncülüğünde kampanyalar düzenlenmeli ve kredi faiz oranları yüzde 1’in altına düşürülmeli. Ev almak için faiz indirimini bekleyen bir kitle var. Bu uygulama sektöre can suyu olur” dedi.

“Konut fiyatları arttı, ev satmak için kampanyalara ihtiyaç var”

İnşaat girdi maliyetlerindeki fahiş yükseliş müteahhitleri isyan noktasına getirirken, artan konut fiyatları da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşı bu hayalinden gittikçe uzaklaştırıyor.

Özellikle demir ve çimento fiyatlarında yaşanan büyük artış, konut fiyatlarına zam
yapılmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra konut kredi
faizlerinin yüksekliğinin de konut satışlarında olumsuz etki yarattığını söyleyen Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, yabancıya konut satışlarındaki artışın tersine, vatandaşa konut satışlarının düşüş trendinde olduğuna dikkat çekti.
Özellikle de demir fiyatlarına son bir sene içerisinde yüzde 120 artmasının, devam eden konut projelerinde bile zam yapılmasını gündeme getirdiğini belirten Abdüssamet Bahadır, yeni başlayacak olan projelerde de fiyatların yüksek olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bu şartlar altında alım gücü düşen vatandaşın konut alma imkanının ortadan kalktığını kaydeden Bahadır, sorunun çözümüyle ilgili önerilerde bulunarak daha önce alınan tedbirlerin konut satışlarına artış olarak yansıdığına dikkat çekti.

KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞMELİ

Girdi maliyetlerindeki artışın yüzde 140’lara kadar çıktığını belirten Bahadır, zammın
kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Bahadır “Girdi maliyetlerinde yüzde 40 ila 140 artış var. Metrekare maliyeti 5 bin 500-7 bin TL'ye çıktı. Müteahhitlerin maliyet artışını fiyata yansıtmama şansı kalmadı. Fiyatlar daha da artacak. Kiralık ev bile bulmak zorlaştı. Üretim yok, arz azaldı ancak talep fazla. Maliyetler her geçen gün artıyor, buna karşın alım gücü düşüyor. Bankalarda ise konut kredisi faiz oranları yıllık ortalama yüzde 17,9, aylık ortalama yüzde 1,5 civarı seyrediyor.

A.BAHADIR

Konut satışlarının artması için geçen yaz olduğu gibi bu yıl da kamu bankalarının
öncülüğünde kampanyalar düzenlenmeli ve kredi faiz oranları yüzde 1’in altına düşürülmeli. Bu yıl da yaz başından bu yana sektör temsilcileri benzer bir beklenti içerisinde. Hatta ev almak için faiz indirimini bekleyen bir kitle oluştu. Bu tür bir uygulama, pandemi şartlarında gayrimenkul sektörüne can suyu olur ve piyasaya hareket getirir. 2020 yılında faiz oranlarının yüzde 1’in altına indirilmesinin satışlarda yarattığı pozitif etki açısından, zirveyi gördük. Yatırımcılar, artışa geçen döviz ve altın fiyatlarına rağmen yatırımını sektörden yana kullandı. Yastık altında bekleyen yatırımlar da gün yüzüne çıktı” diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCI YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR"

Yabancı yatırımcının sunulan yabancıya vatandaşlık hakkını da avantaj olarak
değerlendirerek ibreyi ülkemize yönelttiğini hatırlatan Abdüssamet Bahadır, sektörün yüzlerce ülke tarafından talep gördüğünü belirtti. Bahadır “Talepte sadece Ortadoğu’dan değil, Afrika ile Asya ülkelerinin de yükselişini gördük. Sektörümüz var olan stoklarını eritip, raflarda bekletilen yeni projeleri olgunlaştırma süreci içine girerken de sağladığı istihdam ile tüm sektörleri geride bıraktı. Eylül ayında 1,7
milyon kişiyi istihdam ederek istihdamda sektör birincisi oldu. 2021’de de yabancı
yatırımcıların ülkemize ve sektörümüze duydukları güveni pekiştiren finansal sistemlerin geliştirilmesi, yerli yatırımcı açısından konuta ulaşımı kolaylaştıran faiz oranlarıyla yeni paketlerin sektörümüze kazandırılmasını bekliyoruz. Bu sene kentsel dönüşüm yönünde atılacak adımlarla sektörümüzde dönüşüm yönlü bir hareketlenme bekliyoruz” dedi.

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