Konut kredisi faizlerinde yeni beklenti! 'Yüzde 1.50'lerin altına inmesi...'

Emlakçılar faiz indirimi sonrası bankaların konut faizlerinde indirime gitmesini bekliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin tüm sektörler için olduğu gibi emlak sektörü için çok önemli bir gelişme olduğunu hatırlattı.

"FAİZ ORANLARININ 1.50'LERİN ALTINA İNMESİ GEREK"

Taflan "Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz oranlarını açıklamasından ziyade bizim için önemli olan piyasadaki süreç konut kredisi faiz oranlarının belli bir seviyenin altına inmesinin gerektiğidir. Neden; çünkü konut kredisi eğer yüzde 1.50'nin üzerinde olursa vatandaşların bu kampanyadan yararlanması olumlu oluyor fakat bunu da ödemesi zor oluyor. Dolayısıyla faiz oranlarının kesinlikle aşağı düşmesi lazım. Gayrimenkul almak ya da satmak isteyen vatandaşlar da bundan istifade etmiş olur. Vatandaşların yıllardır beklediği kredi faiz oranlarının düşmesi. Dönem dönem bu gibi durumları kamu bankaları yaptı. Ama biz burada özel bankaların da bunu yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. En azından geçici bir süre için de olsa bazı vatandaşlarımız konut sahibi olabilsin. Faiz oranları düşmediği şekilde çift çalışan kamu görevlisi memurların bile şu anki faiz oranları karşısında konut alması gerçekten zor. Alsa da bunları peyderpey ödemesi zor. Çünkü vatandaşın sadece kredi ödeme gibi bir durumu yok, ailenin temel ihtiyaçlarının da ödemesi var; eğitim, sağlık, yeme içme gibi. Dolayısıyla faiz oranlarının 1.50'lerin altına inmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"ESKİYE BAKILDIĞINDA ÇOK FAZLA FİYAT ARTIŞINDAN DA BAHSEDEMEYİZ"

"Bölgedeki 10-15 yaşındaki dairelerin fiyatlarının 3-4 milyon TL civarında. Yeni dairelerde fiyatlar ise 5 milyon TL'den başlıyor. Ankara, İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde ise bu rakamlar çok daha fazla" diyen Taflan "Tabi bu şartlarda vatandaşın bu evleri nasıl alabileceğini düşünmek lazım. Eskiye bakıldığında çok fazla fiyat artışından da bahsedemeyiz. Sürecin iyi ilerlemesi için arzın olması lazım, talep var fakat arz yok. Çünkü proje üretilmiyor şehirde. Tek tük yapılan projelerde de maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamlar gündeme geliyor. Bunun devamında konut kredilerine baktığımız zaman da vatandaşların bu kredileri karşılaması haliyle zor oluyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır