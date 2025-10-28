FİNANS

Konut satışı artıyor! Uzman İsim tapu işlemlerini işaret etti

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapuda yapılan işlemler hakkında konuştu. Özelmacıklı, "2025 yılı başı itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en iyi yıl açılışını yapan gayrimenkul satışları, 1 Ocak-26 Ekim 2025 tarihleri arasında, tapuda yapılan işlem adedi olarak 2 milyon 561 bin 555 adedi geride bıraktı" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapuda yapılan işlem adedinin 2 milyon 561 bin 555 adedi geride bıraktığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki verilere baktığımızda artışın büyüklüğünü daha net görüyoruz. Zira 2024 yılının 1 Ocak-26 Ekim tarihleri arasına baktığımızda tapuda görülen işlem adedinin 2 milyon 335 bin 476 olduğunu görüyoruz. Bu da yüzde 9,5'ten fazla bir artışa tekabül ediyor. Tapu harcı gelirlerinde ise artış daha da büyük. Zira geçtiğimiz yılın aynı döneminde tapu harcı geliri 68 milyar 569 milyon TL idi. Bu yıl gerçekleşen rakamla artış yüzde 75'in üstüne çıkmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

ARTIŞIN NEDENİ NE?

Özelmacıklı, bu artışın sebebini şu şekilde açıkladı:

"Aslında ortada yorumlandığı gibi bir talep artışı yok. Beklemede olan talebin realize olması söz konusu. Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yaşadığımız ekonomik gelişmeler, örneğin Merkez Bankası politika faizinin istikrarlı bir şekilde düşüş sürecine girmesi, Yarısı Bizden kampanyası, emtia fiyatlarındaki artışlar, konut kiralarındaki büyük artış, beklemede olan talebi harekete geçirdi diyebiliriz. Konut kredi faizlerinin düşmesini bekleyenler alım tarafına geçti. Altın yatırımı olanlar yükselişin akabinde kar satışına geçerek gayrimenkule yöneldi. Dolayısıyla bu hamleler de gayrimenkulde rekorların tazelenmesini getirdi."

RAKAMLARIN ARTMASINI BEKLİYORLAR

Gayrimenkul rakamlarının yıl sonuna kadar artmaya devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bunun en önemli sebebi olarak da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Ev Sahibi Türkiye' projesini görüyoruz. Zira bu proje son derece uygun koşullara sahip. Bu koşullardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız çeşitli hamlelerde bulunacaklardır. Ancak 24 Ekim itibarıyla üstünde herhangi bir tapu olan, üstünde hisseli tapu bulunan ve değeri belediye rayicine göre 1 milyon TL'yi geçen, yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımız da yararlanamıyor. Bunu da unutmamak lazım" diye konuştu. Özelmacıklı, "Gayrimenkulü bulunan vatandaşlarımız, kampanyadan faydalanmak için göstermelik veya ‘hülle' diyebileceğimiz şekilde satışlar yapmaya tevessül edebilirler. Bu gibi hareketleri asla tavsiye etmiyoruz. Zira bu durum tespit edildiğinde vatandaşlarımız kura haklarını kaybedecekler"
