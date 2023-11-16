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Konut satışında 9 yıl sonra ilk! Kredi ile satışlar durma noktasında: Yüzde 58 oranında azaldı

16.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde konut satış sayısı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Böylelikle 2014 yılından bu yana en düşük Ekim ayı satış adedi kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalarak 5 bin 577 oldu.

Konut satışında 9 yıl sonra ilk! Kredi ile satışlar durma noktasında: Yüzde 58 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı Ekim'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 gerileyerek 93 bin 761'e indi. Konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

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Ekim'de konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

EMLAK (45)

YABANCIYA KONUT SATIŞI

Ekim'de yabancılara 2 bin 535 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, Ekim'de yıllık bazda yüzde 52,9 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,7 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 931 konutla Antalya aldı. Bu ili 758 konutla İstanbul ve 294 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalışla 30 bin 599 olarak gerçekleşti.

EMLAK (41)

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ekim'de Rusya vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 235 konutla İran, 152 konutla Almanya ve 138 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalarak 5 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalışla 166 bin 461 olarak belirlendi. Ekim ayındaki ipotekli satışların 1369'u, ocak-ekim dönemindeki satışların da 50 bin 234'ü ilk el satış oldu.

DİĞER KONUT SATIŞLARI EKİM'DE AZALDI

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 88 bin 184 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalışla 827 bin 374 olarak kayıtlara geçti.

EMLAK (50)

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 29 bin 230 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 297 bin 827 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalış göstererek 64 bin 531 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalışla 696 bin 8 olarak kaydedildi.


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Konut kredisi
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