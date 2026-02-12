Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor! ‘200 bin ilan kaldırılacak’

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanların önüne geçebilmek için geçtiğimiz yıl kiralık ilanlarda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hayata geçirilmişti. Kayıt dışı ticaretin ve spekülatif fiyat artışının önüne geçilen bu düzenlenmenin kapsamı 15 Şubat itibarıyla genişleyecek.

15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR!

Kiralık ilanları kapsayan söz konusu düzenleme satılık ilanlar ve arsa satışlarında da uygulanmaya başlayacak. EİDS’in satılık konut ve arsa ilanlarındaki uygulaması ise 1 Şubat tarihinde 3 pilot şehirde denenmişti. 15 Şubat itibarıyla ise mal sahipleri bu düzenlemeyi kullanmak zorunda olacak.

“YÜZDE 20 DÜŞÜŞ OLABİLİR”

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu belirterek yüzde 20’ye yakın bir düşüşün olabileceğini kaydetti.



Özelmecıklı şu ifadeleri kullandı:

“1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak. Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var”



NASIL BAŞVURULACAK?

Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor.

Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.

Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.