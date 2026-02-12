FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor! ‘200 bin ilan kaldırılacak’

İnternetten konut ilanı vermede yeni bir dönem başlıyor. Kiralık ilanlar için başlatılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi satılık ilanlar için de başlayacak. İlk etapta 3 ilde pilot uygulama olarak başlayan düzenleme 15 Şubat itibarıyla tüm gayrimenkul ilanlarını kapsayacak.

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor! ‘200 bin ilan kaldırılacak’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanların önüne geçebilmek için geçtiğimiz yıl kiralık ilanlarda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hayata geçirilmişti. Kayıt dışı ticaretin ve spekülatif fiyat artışının önüne geçilen bu düzenlenmenin kapsamı 15 Şubat itibarıyla genişleyecek.

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor! ‘200 bin ilan kaldırılacak’ 1

15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR!

Kiralık ilanları kapsayan söz konusu düzenleme satılık ilanlar ve arsa satışlarında da uygulanmaya başlayacak. EİDS’in satılık konut ve arsa ilanlarındaki uygulaması ise 1 Şubat tarihinde 3 pilot şehirde denenmişti. 15 Şubat itibarıyla ise mal sahipleri bu düzenlemeyi kullanmak zorunda olacak.

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor! ‘200 bin ilan kaldırılacak’ 2

“YÜZDE 20 DÜŞÜŞ OLABİLİR”

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu belirterek yüzde 20’ye yakın bir düşüşün olabileceğini kaydetti.
Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor! ‘200 bin ilan kaldırılacak’ 3

Özelmecıklı şu ifadeleri kullandı:

“1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak. Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var”
Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor! ‘200 bin ilan kaldırılacak’ 4

NASIL BAŞVURULACAK?

Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor.
Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.
Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TPAO, Libya'da petrol ve gaz arayacakTPAO, Libya'da petrol ve gaz arayacak
Küresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıKüresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
konut satışları satılık daire satılık ev Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.