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Konut satışlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Sıçrama yapacak, para yatırmanın tam zamanı

EMLAK HABERLERİ  | 02.02.2020 08:42 | Son Güncelleme

İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, gayrimenkul sektöründe durağan geçen bir dönemin geride bırakıldığına dikkat çekerek, "Fiyatlar iki yıl öncesine göre yüzde 25-30 düşük. Gayrimenkule para yatırmanın tam zamanı" dedi.

Konut satışlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Sıçrama yapacak, para yatırmanın tam zamanı

İzmir'de yeni imar alanlarının açılması ile çok katlı binaların yükseldiği bölgelerde konut satışlarında hareketlilik başladı. İzmir'in gelişen bir il olduğuna dikkat çeken İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yönetmeliklerle yeni imar alanlarının açıldığını belirterek Bayraklı ve çevresinde sıklıkla yeni binalar yapıldığını dile getirdi. Mavişehir'de yüksek katlı planların arttığını söyleyen Güleroğlu, "Bornova ve Buca, konut alışverişinin en çok yapıldığı yerler. Hastane ve üniversitelerin bulunduğu bu ilçelerde öğrenciler 1+1 evde oturuyorlar. Üniversite öğrencileri eskiden ya yurtlarda kalıyor ya da 3 odalı evlerde birlikte oturuyorlardı. Artık herkes bireysel kalıyor. Yaklaşık 45 metrekare 1+1 evleri satıyoruz" dedi. Özellikle Alsancak, Urla, Çeşme ve Alaçatı'da konut sektörünün belli bir doyuma ulaştığını anlatan Güleroğlu, İstanbul ve Ankara'dan gelen yatırımcıların yatırımlarını tamamladığını vurguladı.

KONUT SAYISININ FİYAT ARTIŞINA ETKİSİ

Yatırımcının bir il ya da ilçede yatırım yapmadan önce bazı kriterlere dikkat ettiğini vurgulayan Güleroğlu şöyle konuştu:

"Yatırımcı bölgede yat limanı mı var, adliye ya da hastane mi var ona bakar. Gayrimenkul borsası tarafından hazırlanan ve en büyük 5 kentin ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçe yüzde 39 ile İzmir Bergama olmuş. Bir ilçenin fiyatının artması için veriler kontrol edilmeli. Gerçek satış değerlerine bakarak tapu değerlerindeki satış rakamlarına dikkat edilmeli. İzmir'in küçük ilçelerinden Bergama'da bir master planı yok, ileriki tarihte bir proje yok. Bergama turizm amaçlı bir ilçe. Her tarafına bina yapamazsınız çünkü Bergama'dan tarih fışkırıyor. Eczacılığın ilk çıktığı yer Bergama. Yabancıların gelip gezdiği bir yer. Aynı zamanda tarım arazisi. Tarım koruma kanunu çıktı. Her yeri arsaya çeviremezsiniz. Orada konut fiyatlarında artış olduğunu sanmıyorum. İzmir merkezdeki konut sayısıyla Bergama'daki konut sayısı bir değil, ortalama baz alındığında orasının fiyatı yüksek çıkabilir. Bu bize doğru bilgiyi vermez."

"GAYRİMENKULUN ÖNÜ AÇIK"

Konut yapılmayan bölgelerde fiyatların yüksek seyrettiğini açıklayan Güleroğlu, depremin yaşandığı bölgede de konut fiyatlarının kısa sürede arttığını belirterek, "Çünkü konut yok. Sağlam konuta talep artıyor" dedi.

Gayrimenkul sektöründe durağan geçen bir dönemin geride bırakıldığına dikkat çeken Güleroğlu, son iki yılda fiyatlarda gerileme yaşandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Fiyatlar iki yıl öncesine göre yüzde 25-30 düşük. Gayrimenkule para yatırmanın tam zamanı. İki yıl önce dövizin bu kadar artmadığı dönemde Buca'da 1+1 konut 170- 180 bine satılıyordu. Rakamlar 130'a indi, ama yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyor. Çünkü talep olmaya başladı. Diğer bölgelerde binanın konumu da çok önemli. Bina maliyeti İzmir'de de Van'da da değişmez. Fakat arsanın maliyeti bina maliyetini yükseltiyor. Bazı yerlerdeki rakamlar bu yüzden ütopik oluyor. Genel anlamda gayrimenkul şuan ucuz. Türkiye'nin neresinden alırsanız alın şimdi konutu ucuza alırsınız. Konut kredi faiz oranları biraz daha geriler mevduat faizlerine bu fren gelirse gayrimenkul sektörünün önü açık. 2020'de de ikinci 6 aylık dilimde bunu bekliyoruz."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
konut satışı, gayrimenkul,

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