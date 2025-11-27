FİNANS

Konutta yeni furya: İstanbul, Ankara, İzmir, talep arttı! Fiyatı uygun bulan alıyor

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın Türkiye'de son yıllarda "1+1" ve "2+1" konutların tercih edildiğine işaret edip "Bu talebin gelecek yıl da devam edeceğini öngörüyoruz, bu tip konutlara talebin yüksek olması, üretim ve iş gücü açısından sektöre olumlu yansıyor" dedi. Aydın "3+1, 4+1 dairenin m2 ve fiyatının yüksek olması, vatandaşı daha küçük ve fiyatı uygun konuta yönlendiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kentlerde 1+1 konutlara talep daha fazla" dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türkiye'de konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 164 bin 306 oldu. Ancak bu yılın 10 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti. İstanbul, 26 bin 305 ile ekimde en çok konutun satıldığı il olurken, bunu 14 bin 681 konut satışıyla Ankara, 8 bin 678 ile İzmir takip etti.

Son dönemde ise konut talebinde daha küçük konutlar öne çıkıyor.

"KKM'NİN SONA ERMESİ KONUT SATIŞLARINI HAREKETLENDİRDİ"

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, konut satışlarındaki hareketliliğin nedenlerinden birinin, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sona ermesiyle yatırımcının gayrimenkule yönelmesi olduğunu söyledi.

Dar ve orta gelirli vatandaşların özellikle "1+1" ve "2+1" konutları daha fazla tercih ettiğini belirten Aydın, "3+1, 4+1 dairelerin metrekare ve fiyatlarının yüksek olması, vatandaşları daha küçük ve fiyat açısından uygun konutlara yönlendiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kentlerimizde 1+1 konutlara talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu talebin gelecek yıl da devam edeceğini öngörüyoruz, bu tip konutlara talebin yüksek olması, üretim ve iş gücü açısından da sektöre olumlu yansıyor." diye konuştu.

"İNŞAAT MALİYETLERİNİN YÜZDE 50'Sİ ARSADAN KAYNAKLANIYOR"

Aydın, inşaat sektöründe en önemli maliyetin arsa olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde inşaat maliyetlerinin yüzde 50'si arsadan kaynaklanıyor, bu maliyetin düşürülmesi gerekiyor. İlgili kurumların ve belediyelerin, müteahhitler için arsa üretmesini, altyapısını hazırlamasını önemli buluyoruz. Ayrıca yüksek olan harçlar konusunda da bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir yandan konut projelerinin sürdüğünü diğer yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Aydın, sosyal konut projelerini desteklediklerini, bu çalışmaların sektöre hareketlilik kazandırdığını belirtti.

Aydın, konut kiralarındaki artışın da yavaşladığına işaret ederek, "Bunun sebeplerinden biri de 500 bin sosyal konutun yapılmasına yönelik talebin alınmaya başlaması oldu. Bu durum ilerleyen günlerde daha çok hissedilecek. Sosyal konutların ülkeye ve millete fayda sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de her yıl 1 milyon konutun üretilmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Aydın, bu ihtiyacın devlet ve özel sektörün işbirliğiyle karşılanması gerektiğini kaydetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut satışları daire emlak konut satılık daire satılık ev
