Kredi çekecekler dikkat: Son 2,5 yılın en düşüğünde ama 'Bekleyin' uyarısı geldi!

Ev almak isteyen ama kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı hayalini gerçekleştiremeyenler için güzel gelişmeler yaşanıyor. Bankaların konut kredilerinde faiz oranları son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi. Taksitlerde binlerce TL'lik farkın oluşması ile ev almak isteyenler bankaların konut kredilerini incelemeye başladı.

Ekonomist Muhammet Bayram, CNNTÜRK ekranlarında konut kredisi faiz oranları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bayram, 6-7 sene önce konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 0,69- yüzde 0,79 aralığında olduğun şu anda bu kredi ödemelerinin bir yemek parası ile eş değer olduğunu belirtti.



KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ALINMALI?

Bayram, "Bugünkü faiz oranlarında 2 milyon TL'lik bir kredi için yüzde 2,65'lik bir faiz uygulanıyor 120 aylık vade ile; aylık ödememiz ise 55 bin 401 TL. Toplam geri ödemesi 6 milyon 683 bin 914 TL'ye geliyor. Politika faizleri düşmeye devam edecek. Şu anda politika faizi yüzde 38; 2026 sonuna baktığımızda %25'lere kadar gerileyecek bir politika faizimiz var" dedi.



Ev almak isteyenler için de alım tarihi veren Bayram, "Eğer bir ihtiyaç değilse yüksek faizler almaktansa bir yıl daha bekleyip o şekilde konut sahibi olunabilir" cümlelerini kurdu.

FAİZSİZ EV VE ARABA YENİ DÜZENLEME

Bankadan kredi alıp faiz ödemek yerine faizsiz konut veya araba alımına yönelenler için ise tasarruf finansman sisteminde önemli bir değişikliğe gidildi. Özellikle organizasyon ücretlerine ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Buna göre, yüzde 7 olan ve taksitlendirilebilen organizasyon bedeli artık peşin alınacak.

Bayram, "Devlet bankası tarafından da sisteme bir giriş yapıldı. Tasarruf finansman sistemlerinde hem özel sektör olan için hem de kamu için geçerli herhangi bir kefil kredi kayıt prosesü sicili gerekmiyor. Doğrudan bu sisteme kayıt olanlar alabiliyor. ilk başlangıçta alacağınız ev bedelini siz belirliyorsunuz" cümlelerini kurdu.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bayram, 4 milyonluk bir ev için organizasyon parası olarak yüzde 8 şeklinde 320 bin TL para alındığını kaydederek, "Daha önceki dönemde bu işte kamu bankası da dahil 6 eşit taksit ödenebiliyordu. Yani siz 320 bin lirayı her ay eşit bir şekilde ödeyebiliyordunuz. Şu anda bu sistem değişti. Bunun yerine 320 bin TL'nin öncelikle yarısı olan 160 bin TL'yi hemen ödüyorsunuz. İlk tasarruf döneminde ikinci tasarruf finansman döneminde de yani taksitler başladıktan sonra da dört eşit taksitte ardışık bir şekilde ödüyorsunuz" diyerek süreci anlattı.



"VADE SONUNDA ALAMADILAR"

Yüksek enflasyon ortamında bu sistemin sıkıntıya düştüğünün altını çizen Bayram, "Pandemiden sonraki dönemde bu gibi tasarruf finansman sistemine parasını yatır vatandaşların almak istediği evi vade sonu geldiğinde alamadığını gördük. Hem evin değeri artmış oldu hem de yatırmış olduğu paranın değeri kayboldu. Bu sistemde kalınabilmesi için devletin ya da diğer kuruluşların aslında TEFE-TÜFE oranında o parayı güncellemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.