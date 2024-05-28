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  4. Kurbana girer gibi ev almak! Bankalarda ortak konut kredisi dönemi... Bir ilk: 4 tanıdığını getirene kredi kolaylığı

Kurbana girer gibi ev almak! Bankalarda ortak konut kredisi dönemi... Bir ilk: 4 tanıdığını getirene kredi kolaylığı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.05.2024 07:34
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Türkiye'de bir ilk oldu, artan faiz oranları sonrası harekete geçen bankalar ortak kredi uygulamasına başladı. Gelir durumu ya da başka bir sebeple kredi verilmeyen kişiler artık en az iki en çok da dört kişiyle birlikte ortak ev kredisi çekebilecek. Gelirlerini birleştirerek bankaya beyan eden kişiler, aylık ödemeleri de kendi aralarında bölecekler.

Kurbana girer gibi ev almak! Bankalarda ortak konut kredisi dönemi... Bir ilk: 4 tanıdığını getirene kredi kolaylığı

Yeni dönemde ev almak çoğu insan için artık hayal oldu. Yine de tüm imkanlarını zorlayıp başını sokacak bir ev almak isteyenler ise hem yüksek fiyatlardan hem de kredilerdeki faiz oranlarından dert yanıyor.

BANKALARDAN 'ORTAK EV KREDİSİ' KARARI

Fiyatlar ve kredi faiz oranlarının yüksekliğiyle konut satışında geçtiğimiz dönemlere göre bir düşüş söz konusu olurken; bankalardan da dikkat çeken bir uygulama kararı geldi.

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4 TANIDIĞINI GETİRENE EV KREDİSİ

Sözcü'de yer alan habere göre, gelir durumu ya da başka bir sebeple kredi verilmeyen kişiler artık en az iki en çok da dört kişiyle birlikte ortak ev kredisi çekebilecek.

EV YERİNE, KREDİ ARKADAŞLIĞI DÖNEMİ

Gelirlerini birleştirerek bankaya beyan eden kişiler, aylık ödemeleri de kendi aralarında bölecekler.

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KURBANA GİRER GİBİ KREDİYE GİRMEK

Söz konusu uygulama, vatandaşları da ikiye böldü. Bazı kesim bu devirde başka bir seçeneğin olmadığını savunurken, bir diğer kesim ise ortaklık işinin sorun yaratabileceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi banka ev almak
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