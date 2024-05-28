Kurbana girer gibi ev almak! Bankalarda ortak konut kredisi dönemi... Bir ilk: 4 tanıdığını getirene kredi kolaylığı

Yeni dönemde ev almak çoğu insan için artık hayal oldu. Yine de tüm imkanlarını zorlayıp başını sokacak bir ev almak isteyenler ise hem yüksek fiyatlardan hem de kredilerdeki faiz oranlarından dert yanıyor.
Fiyatlar ve kredi faiz oranlarının yüksekliğiyle konut satışında geçtiğimiz dönemlere göre bir düşüş söz konusu olurken; bankalardan da dikkat çeken bir uygulama kararı geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, gelir durumu ya da başka bir sebeple kredi verilmeyen kişiler artık en az iki en çok da dört kişiyle birlikte ortak ev kredisi çekebilecek.
Gelirlerini birleştirerek bankaya beyan eden kişiler, aylık ödemeleri de kendi aralarında bölecekler.
Söz konusu uygulama, vatandaşları da ikiye böldü. Bazı kesim bu devirde başka bir seçeneğin olmadığını savunurken, bir diğer kesim ise ortaklık işinin sorun yaratabileceğini söylüyor.