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Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları ne kadar? Deprem etkisi... Talep arttı, iki haftada tercihler değişti

İstanbul depremi sonrası vatandaşların güvenli bölge ve yer arayışı adeta patladı. 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremden sadece iki hafta içinde arsa ve tarlaya talepler arttı. İnsanlar deprem riskine karşı, apartman dairesi yerine müstakil evlere, arazilere yöneldi. "İstanbul çevresinde tarla ve arsa fiyatları ne kadar? Yatırım için hangi arsa ve tarlalar uygun?" sorusuna yanıt arayan İstanbullular için Gayrimenkul Uzmanı açıkladı: Metrekaresi 15 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları ne kadar? Deprem etkisi... Talep arttı, iki haftada tercihler değişti
Devrim Karadağ

Deprem gerçeği 23 Nisan'da İstanbullunun yüzüne bir kez daha çarparken, deprem endişesi vatandaşları güvenli yer arayışına yönlendirdi. Sadece iki haftada özellikle İstanbul çevresinde arsa ve tarla arayışları hızlandı, talepler arttı. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından apartman dairelerinden ziyade müstakil ev ve arsalara yönelenenler "İstanbul çevresinde tarla ve arsa fiyatları ne kadar? Yatırım için hangi arsa ve tarlalar uygun?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

TARLA VE ARSA FİYATLARI NE KADAR? ARAYIŞLAR HIZLANDI

Arsa ve arazilere vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul çevresinde yatırım amaçlı arsa ve arazi fiyatlarına dair detayları açıkladı.

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Milliyet'te yer alan habere göre;Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın açıklamaları şu şekilde: “23 Nisan Marmara depremi sonrasında arsa ve arazi kısmında insanlar bir “B” planı yapmak istiyorlar. Bu çerçevede insanların arayışları hızlandı. Maliyetler anlamında çok farklı rakamlar söz konusu.

İSTANBUL ÇEVRESİNDE TARLA FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’un çevresinde tarla vasfındaki yerlere baktığımızda metrekaresinin 3 bin TL, 4 bin TL seviyesinden başladığını söyleyebiliriz. Bu taşınmazın yola cepheli olması, İstanbul tapulu olması veya İstanbul’a uzak olması şeklinde etkenler oluyor. Özellikle İstanbul tapulu yerlerde tarla vasfındaki yerlerde metrekare başına fiyatlar 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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‘METREKARESİ 15 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR'

Tabi bu tür yerlere doğrudan hemen bir inşaat yapmak mümkün değil. Buralarda inşaat izni olan vasıftaki yerler arsalar oluyor. Orada baktığımızda rakamlar metrekare başına 10 bin TL’den başlıyor. 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Rakamsal olarak baktığımızda bugün 200 metrekare bir arsa yaklaşık 3 milyon TL yapıyor. Buralara 2 kat imarlı inşaat yapmak mümkün.

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Tabi 250 metre kare bir arsa için bu rakam neredeyse 4 milyon TL’ye yaklaşıyor. Burada 150 metreye kadar çeşitli arsa alternatifleri bulmak da mümkün. Tabi bu durumda da 2.250.000 TL gibi rakamlar ortaya çıkıyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
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