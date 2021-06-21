FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ne İstanbul ne Antalya ne de İzmir! Yabancı turistlerin gözleri şimdi de o ilimizde

Ne İstanbul ne Antalya ne de İzmir! Yabancı turistlerin gözleri şimdi de o ilimizde

21.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin, son yıllarda yabancıların gözdesi oldu. TÜİK verilerine göre, yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi. Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin’e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı.

Ne İstanbul ne Antalya ne de İzmir! Yabancı turistlerin gözleri şimdi de o ilimizde

Yurt dışında cazibesi giderek artan Mersin, yabancıların konut alarak yerleşmeyi tercih ettikleri illerin başında geliyor. Her geçen yıl yabancıların kente talebi artarken, ‘yaşanacak yer’ listesinde de Mersin’in yıldızı giderek parlıyor. Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar dolayısıyla bölgede kiralık ya da satılık ev bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, merkez Mezitli ilçesi de son yıllarda yabancıların gözde yerleşim yerlerinden biri oldu.

"AYNI ANDA 4 MEVSİM YAŞANIYOR"

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, yabancıların Mersin’den konut almaya gösterdikleri rağbetin nedenlerini İHA muhabirine anlattı. Mersin’de konut satışının yüksek olmasının nedenlerinden birinin sıcak iklimi olduğunu vurgulayan Canpolat, “Mersin, aynı anda 4 mevsimi yaşadığımız bir ilimiz. Bunun yanı sıra yılın 11 ayı sıcaktır, genelde çok çetin kış şartları olmaz. Bu yönüyle emekli kentidir. Tercih edilmesinin sebebi bana göre birinci sırada budur. Buna ek olarak, 4 merkez ilçedeki yeni dönem belediye başkanlarımız da hakikaten hizmet yapan iyi belediye başkanlarımız. Bu da bir tercih sebebi. Bugün Mezitli son 4-5 yılda Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan ilçelerden biri” dedi.

AW350826_05

"HER TÜRLÜ İMKANI MERSİN'DE BULUYORLAR"

Yabancıların da son yıllarda Mersin’den konut alma taleplerinin arttığına dikkat çeken Canpolat, “Yabancılar, her türlü imkanı Mersin’de bulabiliyorlar. Ağırlıklı olarak da Ruslar, Almanlar ve İsveç vatandaşları, konutu Mersin’den seçiyorlar. Turizm açısından bugün Alanya’yı, diğer kıyı bölgelerimizi aratmayacak şekilde denize sahibiz ve imkanlara sahibiz. Onlar da bu imkanları Mersin’de yakaladıkları için yabancılara satışlar artmış durumda. Tabi iyi komşu da olursa ev sahibi yapar. Gelen yabancı buradan memnun kalınca yakınlarını, çevresini de getiriyor ve satışlar artmış oluyor” diye konuştu.

"İLK 5 AYDA 730 KONUT SATILDI"

Mersin’de mayıs ayında yabancılara 80 konut satıldığını belirten Canpolat, “İlk 5 ay yabancılara toplam 730 konut satılmış Mersin’de. Türkiye geneline baktığımız zaman, Mersin yabancılara konut satışında 4’üncü sırada. Genel konut satışında da 6’ncı sırayı alıyor. Bunlar ciddi rakamlar. Mersin’de yaşamanın birçok avantajı var. Biz dar gelirli kesime hitap eden bir şehiriz. Bugün emeklinin almış olduğu ücret belli. Çok açık ve net söyleyeyim; Mersin dışında bir emeklinin yaşaması zor ve imkansız. Ama Mersin’de diğer şehirlerimize göre, gerek kış gerek yaz şartları gerekse sebze meyve üretiminin bol olması tercih sebebi oluyor” ifadelerini kullandı.

İstanbullular dikkat! TOKİ 7 bin konut ve iş yeri yapacak!İstanbullular dikkat! TOKİ 7 bin konut ve iş yeri yapacak!

"EN ÇOK RUSLAR, İSVEÇLİLER, ALMANLAR VE SURİYELİLER TERCİH EDİYOR"

Son 4-5 yılda Mersin’den konut almayı en çok Ruslar, İsveçliler, Almanlar, Suriyeliler ve Kuzey Irak’tan gelenlerin tercih ettiğini dile getiren Canpolat, “Özellikle de daha önce Mezitli’de yabancı satışlarımız yoktu. Ama şimdi Mezitli’den başlayıp Çeşmeli, Kargıpınarı, Tömük, Erdemli ve son günlerde nükleer santralin de yapımına başlanmasıyla buradan Anamur’a kadar özellikle Rusların ağırlıklı olduğu yabancılara satış söz konusu” şeklinde konuştu.

AW350826_01

"RUSLAR'DAN DOLAYI KİRALIK YA DA SATILIK DAİRE BULUNMUYOR"

Nükleer santralin yapımında çalışan Rusların, Silifke ilçesi ve civarını tamamen doldurduklarına işaret eden Canpolat, şöyle devam etti;

“Mesela Taşucu’nda daha önce Kıbrıs’a yönelik valiz ticareti yapılırdı ve orada çok canlı bir hareketlilik vardı. Şimdi onun yerini Rusların çok yoğun bir şekilde Taşucu’na ve çevresine talebini görüyoruz. Şu an Taşucu’na, Silifke’ye gidelim, ne bir kiralık ne de satılık daire bulmakta zorlanırız. Bu da Rusların o bölgeye olan talebinden kaynaklı.”

50 milyon dolara kadar fiyatı çıkabiliyor! 40 aile sıraya girdi50 milyon dolara kadar fiyatı çıkabiliyor! 40 aile sıraya girdi

"FİYATLAR DİĞER İLLERE GÖRE DAHA DÜŞÜK"

Mersin’in çok talep gören bir il olduğunun altını çizen Canpolat, konut satışlarında geçen yılın nisan ayına göre bu yıl nisanda yüzde 123’lük artış olduğunu söyledi. Canpolat, Mersin’de mayıs ayında yapılan konut satışının bin 881’e, yılın ilk 5 ayındaki toplam satışlarının da 12 bin 598’e ulaştığı bilgisini verdi.

Konut maliyetleri ve fiyatlarının, Mersin’de diğer illere göre biraz daha düşük olduğunu belirten Canpolat, “Örneğin, Adana’da aldığınız 600 bin TL’lik daireyi burada 500 bin TL’ye alabilirsiniz. Nedeni de inşaatın süresinin uzun olması, arsa fiyatlarının diğer illere göre uygun olması. Son yıllarda talep artışına bağlı olarak konut fiyatları biraz yükseldi ama buna rağmen Türkiye genelinde bir istatistik yapsak, Mersin birçok ilden uygun; çünkü burada arsa fiyatları arz ve taleple alakalı olarak ciddi anlamda uygun. Mesela toplu konutlara baktığımızda 150-160 bin liraya daire buluruz. Normal konutlara baktığımızda 250-300 bin liraya daire buluruz” dedi.
Canpolat, konut alacak vatandaşlara da seslenerek, “Vatandaşlarımız, Mersin’de gayrimenkul alırken mutlaka Emlakçılar Odası ya da bir kuruma bağlı meslektaşlarımızdan alışveriş yapsınlar. Eğer odalarımızla veya ulusal firmalarla çalışırlarsa çok fazla sıkıntı yaşamadan ev sahibi, mülk sahibi olurlar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Yabancılara satılan konut sayısı arttıYabancılara satılan konut sayısı arttı
Anahtar Kelimeler:
suriye Mersin Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

OYDER Başkanı'ndan şaşırtan çip açıklaması!

OYDER Başkanı'ndan şaşırtan çip açıklaması!

ABD'de şaşırtan gelişme: Kripto para kabul edecek

ABD'de şaşırtan gelişme: Kripto para kabul edecek

Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.