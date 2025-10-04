FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

'Savaş çıktı herhalde' Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale

İlan sitesinde fiyatların rastgele yükseltilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. Fiyatların her gün değiştiği ilan sitesi için Bakanlık düğmeye bastı. İki günde 900 bin TL zam yapılan konut ilanına para cezası verildi. Ayrıca ilan yayından kaldırıldı. Rakamların bu kadar hızlı değişmesine ise sosyal medyadan tepki geldi. Bir kullanıcı, "Savaş çıktı herhalde" yorumunda bulundu.

'Savaş çıktı herhalde' Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale
Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığının Basın Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabı üzerinden ihbaer üzerine gelen ilanları denetime aldıklarını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda fiyat artışlarının ekonomik göstergelere uyumsuz olduğunun altını çizen Kaplan, bu ilanlara verilen cezaları da sosyal medya hesabından açıkladı.

Savaş çıktı herhalde Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale 1

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin lira istenen evin fiyatı 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon liraya çıkartıldı. Bakanlık ilandaki fiyattaki "genel ekonomik verilere uygun olmayan artış" nedeniyle 100 bin lira idari ceza uyguladı, ilanı da yayından kaldırttı.
Savaş çıktı herhalde Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale 2

Kaplan, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İletmiş olduğunuz mesaja istinaden, ilan sitesi üzerinden verilen ve fiyatının kısa süre içerisinde 6.750.000 TL’den 8.000.000 TL’ye çıkarıldığı anlaşılan taşınmaz ilanı incelenmiştir.
İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025 tarihinde 6.750.000 TL olarak girilen fiyatın 2 Ekim 2025 tarihinde 8.000.000 TL olarak güncellendiği tespit edilmiştir.
Bu nedenle ilgili kişi hakkında, taşınmaz ilan fiyatında genel ekonomik verilere uygun olmayan artış yapılması sebebiyle 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca, ilan sitesiyle görüşülüp, ilanın yayından kaldırılması sağlanmıştır"

Savaş çıktı herhalde Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale 3

"SAVAŞ ÇIKTI HERHALDE"

Sosyal medyadan yapılan şikayet sonrası düğmeye basan Ticaret Bakanlığı, iki günde 900 bin TL zam yapılan konut ilanına 100 bin TL ceza verdi, ilanı da sildirdi. Neredeyse her gün değişen ilandaki rakamlara isyan eden bir kişi tepkisini “İki günde ülkede savaş çıktı herhalde" diyerek gösterdi.
Savaş çıktı herhalde Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale 4

FİYAT BİR İNDİ BİR ÇIKTI

Bakanlık, B.K. isimli bir kişinin sosyal medyadaki "Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul etti.

Savaş çıktı herhalde Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale 5

B.K.'nın paylaşımına göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda daireye, 4 Eylül'de 6 milyon 750 bin lira istendi. Fiyat, 21 Eylül'de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül'de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de ise 7 milyon 100 bine düştü. 2 Ekim'de ise ilanın fiyatı 8 milyon lira olarak güncellendi.

Savaş çıktı herhalde Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale 6

BAKANLIK YAKIN TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı 30 Mayıs 2025 tarihinde bu tür fiyat artışları için uyarmıştı. Bakanlığın açıklamasında, "Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine" dikkat çekilmişti.

Savaş çıktı herhalde Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale 7

Açıklamada, "İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği" vurgulanırken, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptıkları belirlenen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı hatırlatılmıştı.

Bakanlık açıklamasında yönetmelik değişikliğine gidildiği de belirtilmişti ve "Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecek." ifadesine de yer verilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bir dolandırıcılık daha! HGS tuzağına dikkat: 900 milyon liralık vurgunYeni bir dolandırıcılık daha! HGS tuzağına dikkat: 900 milyon liralık vurgun
Lipton Türkiye'den ayrılıyor mu?Lipton Türkiye'den ayrılıyor mu?

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.