'Savaş çıktı herhalde' Fahiş zam isyan ettirdi! Bakanlıktan o ilanlara sert müdahale

Ticaret Bakanlığının Basın Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabı üzerinden ihbaer üzerine gelen ilanları denetime aldıklarını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda fiyat artışlarının ekonomik göstergelere uyumsuz olduğunun altını çizen Kaplan, bu ilanlara verilen cezaları da sosyal medya hesabından açıkladı.

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin lira istenen evin fiyatı 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon liraya çıkartıldı. Bakanlık ilandaki fiyattaki "genel ekonomik verilere uygun olmayan artış" nedeniyle 100 bin lira idari ceza uyguladı, ilanı da yayından kaldırttı.



Kaplan, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"İletmiş olduğunuz mesaja istinaden, ilan sitesi üzerinden verilen ve fiyatının kısa süre içerisinde 6.750.000 TL’den 8.000.000 TL’ye çıkarıldığı anlaşılan taşınmaz ilanı incelenmiştir.

İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025 tarihinde 6.750.000 TL olarak girilen fiyatın 2 Ekim 2025 tarihinde 8.000.000 TL olarak güncellendiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle ilgili kişi hakkında, taşınmaz ilan fiyatında genel ekonomik verilere uygun olmayan artış yapılması sebebiyle 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, ilan sitesiyle görüşülüp, ilanın yayından kaldırılması sağlanmıştır"

Değerli vatandaşımız,



İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025… https://t.co/nJjcQurSy8 — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) October 3, 2025

"SAVAŞ ÇIKTI HERHALDE"

Sosyal medyadan yapılan şikayet sonrası düğmeye basan Ticaret Bakanlığı, iki günde 900 bin TL zam yapılan konut ilanına 100 bin TL ceza verdi, ilanı da sildirdi. Neredeyse her gün değişen ilandaki rakamlara isyan eden bir kişi tepkisini “İki günde ülkede savaş çıktı herhalde" diyerek gösterdi.



FİYAT BİR İNDİ BİR ÇIKTI

Bakanlık, B.K. isimli bir kişinin sosyal medyadaki "Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul etti.

B.K.'nın paylaşımına göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda daireye, 4 Eylül'de 6 milyon 750 bin lira istendi. Fiyat, 21 Eylül'de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül'de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de ise 7 milyon 100 bine düştü. 2 Ekim'de ise ilanın fiyatı 8 milyon lira olarak güncellendi.

BAKANLIK YAKIN TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı 30 Mayıs 2025 tarihinde bu tür fiyat artışları için uyarmıştı. Bakanlığın açıklamasında, "Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine" dikkat çekilmişti.

Açıklamada, "İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği" vurgulanırken, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptıkları belirlenen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı hatırlatılmıştı.

Bakanlık açıklamasında yönetmelik değişikliğine gidildiği de belirtilmişti ve "Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecek." ifadesine de yer verilmişti.