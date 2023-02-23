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Şimdi de 'deprem' zammı! Ev kiraları yüzde 100 arttı... Flaş karar: 100 bin TL ceza kesilecek!

23.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraşlı depremler sonrası evleri yerle bir olan binlerce depremzede başka illere gitmek zorunda kalırken, bazı illerdeki ev kiralarındaki fahiş fiyat artışları tepki çekiyor. Özellikle Ankara ve Konya'da kiraların yüzde 100'e yakın arttığı görüldü. Konya İl Ticaret Müdürlüğü fahiş fiyat artışlarını yakın takibe alırken, fahiş fiyat artışının tespit edilmesi durumunda 100 bin TL ceza kesileceğini duyurdu.

Şimdi de 'deprem' zammı! Ev kiraları yüzde 100 arttı... Flaş karar: 100 bin TL ceza kesilecek!

Kahramanmaraş merkezli depremde ailelerini, sevdiklerini, evlerini kaybeden depremzedeler; şimdi de yeni bir hayat kurmak için çabalıyor. Doğup büyüdükleri ve depremlerle harabeye dönmüş şehirlerini geride bırakıp göçenler bu kez de ev kiraları için kara kara düşünüyor. Depremzedeler için bazı ev sahipleri yardım elini uzatıp evlerinin kapısını açarken, bazıları da krizi fırsata çevirdi.

ANKARA'DA EV KİRALARINA YÜZDE 100 ZAM

Kanal D'de yer alan habere göre; özellikle yoğun göçün olduğu Ankara'da ev fiyatları yüzde 100'e kadar arttı. 5 bin TL kirası olan bir evin 8-10 bin TL'den kiraya verilmeye başlandığı görüldü.

Fırsatçı ev sahiplerine engel olmak için ilk devreye giren de emlakçılar oldu. Fahiş fiyata evini kiralamak isteyenlere emlakçılar 'dur' dedi.

KONYA'DA DA KİRALAR YÜZDE 40 ARTTI

Deprem riski az olan illerden olan Konya'da da benzer fahiş fiyat artışları yaşandı. Ev kiralarının yüzde 40'a kadar arttığı görülürken, emlakçılara göre 5 bin TL olan evler 7 bin TL'ye; 7 bin TL olan evlerde 10 bin TL'ye çıktı.

İnternetteki ilan sayfasında; 2+1 bir konuta 2 bin 800 TL istenirken, bir başka ilan da 6 bin TL istenmesi dikkat çekti.

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FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA 100 BİN TL CEZA

Ev fiyatları günlük olarak değişirken İl Ticaret Müdürlüğü de fahiş fiyat artışlarını yakın takibe aldı. Alınan karara göre söz konusu fahiş fiyat artışının tespit edilmesi durumunda 100 bin TL ceza kesilecek.

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