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  4. Son dakika: Bakan Kurum'dan 'ikinci el konuta kampanya' açıklaması! Atılacak yeni adımı açıkladı

Son dakika: Bakan Kurum'dan 'ikinci el konuta kampanya' açıklaması! Atılacak yeni adımı açıkladı

10.01.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 'ikinci el konuta kampanya' açıklaması geldi. İkinci el konutların da vatandaşların alabilmeleri için çalışma yapılacağını belirten Bakan Kurum "İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok." diye konuştu. İlk evini alacaklara yapılan desteklerin ikinci elde yapılmayacağını vurgulayan Kurum "Onlara kredi almalarının önü açılmış olacak" dedi.

Son dakika: Bakan Kurum'dan 'ikinci el konuta kampanya' açıklaması! Atılacak yeni adımı açıkladı

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. İkinci el konutların da vatandaşların alabilmeleri için çalışma yapılacağını belirten Bakan Kurum şunları söyledi:

"İKİNCİ ELLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

"Şu anda bizim önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını artırmak, istihdamı-üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok."

EV FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Kurum, Yeni Evim Projesi'nin açıklanmasının ardından fiyatlarda yapılan artışlarla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yeni Evim kampanyasını duyururken ne dedik, ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuruyoruz. Bu komisyon, teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek, burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak. Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak."

İKİNCİ ELDE KAMPANYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Murat Kurum, "İkinci el ile ilgili yapılacak çalışma ne zaman hayata geçirilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kısa vadede bir şey beklemeyin ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyorız. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik. Alt gelirlilere destek olacağız dedik, alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelire destek olacağız dedik, orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık. İşte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 arası 0,79. 4-5 arası 0,99 olacak şekilde. Önceliğimiz burada ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler. Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten. Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada konut yapılmasını sağlıyoruz, diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelirlilere destek oluyoruz. Yani bunu zaten kampanyanın başında ikinci evlere yapmamamızın sebebi, üretimi de artırmak istiyoruz. istihdam da artsın, üretim de artsın. Dolayısıyla ikinci el ile ilgili veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma aynı desteklerle olmayacak."

"O DESTEKLERİ İKİNCİ EL İÇİN UYGULAYAMAYACAĞIZ"

İlk evini alacaklara yapılan desteklerin ikinci elde yapılmayacağını vurgulayan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el konutları biz ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Ama oradaki bir kampanya veya bir kredi faiz desteği, işte Hazine’nin desteği, yüklenicilerin desteği ile olacak bir iş değil. Çünkü orada bir yüklenici yok. Öbür tarafta üretimi artıralım istiyoruz, garanti altına alalım istiyoruz. Dolayısıyla onlara kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar. Sorunları o aslında. Sonuç olarak zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışmalar yapacağız."


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