FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. SON DAKİKA | Depremzedelere 1 yıllık kira ve hane başı 15'er bin destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız

SON DAKİKA | Depremzedelere 1 yıllık kira ve hane başı 15'er bin destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız

10.02.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'a yaptığı açıklamada depremzedelere yönelik bir yıl boyunca kira desteği verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz." diye konuştu.

SON DAKİKA | Depremzedelere 1 yıllık kira ve hane başı 15'er bin destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız

Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkımların olduğu Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada "Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz." diyen Erdoğan, AFAD hesaplarına yapılan bağışların her kuruşunun deprem bölgesindeki faaliyetler için harcandığının altını çizdi.

12

DEPREMZEDELERE 1 YILLIK KİRA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl itibariyle vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir." dedi.

11

HANE BAŞINA 15'ER BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" diye konuştu.

image (15)

İlginizi Çekebilir

Son dakika | Depremde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı kendini bilmezler soygun yapıyor, OHAL ile devlet yetkileri eline aldı

Son dakika | Depremde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı kendini bilmezler soygun yapıyor, OHAL ile devlet yetkileri eline aldı

 Bunu da yaptılar! Bu anları izleyen milyonlar şok oldu!

Bunu da yaptılar! Bu anları izleyen milyonlar şok oldu!

 Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"

Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"

 Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer...

Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'ilk evim' projesinde şimdi sıra İzmir’de!'ilk evim' projesinde şimdi sıra İzmir’de!
3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...
Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'
Anahtar Kelimeler:
deprem Recep Tayyip Erdoğan Kira

En Çok Okunan Haberler

'23 yılını geçirdik' diyerek uyardı: 'Artık uzatmalara oynuyoruz'

'23 yılını geçirdik' diyerek uyardı: 'Artık uzatmalara oynuyoruz'

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Deprem de dinlemediler! 40 TL birden zam geldi...

Deprem de dinlemediler! 40 TL birden zam geldi...

Dünya Bankasından Türkiye'ye deprem desteği

Dünya Bankasından Türkiye'ye deprem desteği

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.