SON DAKİKA | Depremzedelere 1 yıllık kira ve hane başı 15'er bin destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız

Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkımların olduğu Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada "Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz." diyen Erdoğan, AFAD hesaplarına yapılan bağışların her kuruşunun deprem bölgesindeki faaliyetler için harcandığının altını çizdi.

DEPREMZEDELERE 1 YILLIK KİRA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl itibariyle vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir." dedi.

HANE BAŞINA 15'ER BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" diye konuştu.



