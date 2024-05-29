Son dakika: Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün! Cezalara zam gelmişti: 500 bin liraya 1420 lira ödeme

Son dakika: Emlak vergisi 1. taksit ödeme dönemi 31 Mayıs itibarıyla bitiyor. Milyonlarca konut sahibi, 2024 emlak vergisi ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf? diye merak ederken tüm detaylar belli oldu. Emlak vergisi ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor. İşte detaylar…

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİYOR?

Emlak Vergisi borcunu ödemek isteyenler bu işlemleri bulundukları belediyelerden, e-Devlet üzerinden belediyenin sayfasından veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti üzerinden yapabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

GECİKEN EMLAK VERGİSİNE HER AY CEZA

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3,5’ten geçtiğimiz günlerde yüzde 4,5’e yükseltildi. Emlak vergisi mükelleflerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin yüzde 29,21 oranında artırılmasıyla belirlenecek.

HANGİ GAYRİMENKULDE ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mesken: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1

İşyeri: Büyük şehirde binde 4, diğer iller binde 2

Arsa: Büyük şehirde binde 6, diğer iller binde 3

Arazi: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1.

ÖRNEK EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA

İstanbul’da 500.000 bin TL değerinde olduğu varsayılan bir konutun emlak vergisi yüzde 29,21’lik yeniden değerleme oranı ile çarpılarak yeniden hesaplandığında rakam 646.050 TL olacak. Bin liraya kadar olan kesirlerden sonrası dikkate alınmadığı için vergiye konu olan tutar 646.000 TL olarak dikkate alınacak. İstanbul büyükşehir olduğundan dolayı ise meskenlerde yeniden değerlemeye göre bulunan konut değerinin binde 2'si emlak vergisi olarak hesaplandığında, rakam 1.292 TL olarak ortaya çıkıyor. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payını hesaplamak için emlak vergisinin yüzde 10’u alınıyor. Böylece toplam emlak vergisi borcunun 1.421,20 TL olarak ödenmesi gerekiyor.

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekli maaşından başka geliri olmayanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait vergi ödemiyor.

GERİYE DÖNÜK ALINABİLİR Mİ?

Muafiyet şartlarını taşıyanların ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli oluyor. Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’ dayanak gösterilerek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.







