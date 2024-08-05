Son dakika: Hem konut hem işyerleri… Yüzde 25 sınırı bitmişti, milyonlarca kişi için yeni oran: Ağustos ayı kira zammı enflasyon rakamları ile netleşti

Son dakika: Kira artış oranları yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinden önce 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyordu. 2 yıl süren sınırlama 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Bu kapsamda artık konut kiraları da işyeri kiraları ile aynı oranda zamlanacak.

TEMMUZ ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Temmuz’da aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 61,78 oldu.

AĞUSTOS 2024 KİRA ZAM ORANI NE OLDU?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 65,07 olarak açıklamıştı. Temmuz ayı TÜFE rakamları sonrası Ağustos kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 65,93 artış gösterdi.

AĞUSTOS AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

• Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2024

• Örnek rakam: 15.000 TL

• Artış Oranı: % 65,93

• Kira Artış Tutarı: 9.889,5 TL

• Aylık Kira Tutarı: 24.889,5 TL