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Son dakika: Hem konut hem işyerleri… Yüzde 25 sınırı bitmişti, milyonlarca kişi için yeni oran: Ağustos ayı kira zammı enflasyon rakamları ile netleşti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.08.2024 10:09
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Son dakika haberleri… Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü TÜİK’ten gelecek haberdeydi. Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılması sonrası Temmuz ayı enflasyonu ile Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu. Açıklanan rakamlar kontrat süresi dolan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor. Peki TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne oldu, kira zammı ne kadar? İşte 2024 Ağustos ayı kira artış oranı...

Son dakika: Hem konut hem işyerleri… Yüzde 25 sınırı bitmişti, milyonlarca kişi için yeni oran: Ağustos ayı kira zammı enflasyon rakamları ile netleşti

Son dakika: Kira artış oranları yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinden önce 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyordu. 2 yıl süren sınırlama 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Bu kapsamda artık konut kiraları da işyeri kiraları ile aynı oranda zamlanacak.

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TEMMUZ ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Temmuz’da aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 61,78 oldu.

AĞUSTOS 2024 KİRA ZAM ORANI NE OLDU?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 65,07 olarak açıklamıştı. Temmuz ayı TÜFE rakamları sonrası Ağustos kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 65,93 artış gösterdi.

AĞUSTOS AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

• Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2024
• Örnek rakam: 15.000 TL
• Artış Oranı: % 65,93
• Kira Artış Tutarı: 9.889,5 TL
• Aylık Kira Tutarı: 24.889,5 TL

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Anahtar Kelimeler:
kira zammı
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