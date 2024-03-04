Son dakika | Mart ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25 zam sınırı tartışması devam ederken beklenen rakam açıklandı

Son dakika haberi: Milyonların beklediği veriler açıklandı. Enflasyon şubat ayında yüzde 4,53 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 67,07 olarak hesaplandı. Peki mart ayı kira artış oranı ne kadar?

KİRA ZAM SINIRI NE ZAMAN BİTECEK?

Konut kira artışlarının bir önceki yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin, 2022 Haziran'ında TBMM kabul edilen düzenleme 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır" demişti.

YILLIK ORTALAMA ALINIYOR

Aylık kira artışı, 12 aylık TÜFE ortamasına göre hesaplanıyor. Geçtiğimiz ay kira artş oranı yüzde 54,72 olmuştu.

İŞTE MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Son olarak mart ayı kira artış oranı belli oldu. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Konutlarda kira artış oranında yüzde 25 sınırı devam ederken iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam sınırı da yüzde 55,91'e yükselmiş oldu.