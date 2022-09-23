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  4. Son dakika: Mehmet Akif Ersoy ucuz konuttaki o madde için isyan etti! "Bakana ilettim... Daha çok onlar alıyor"

Son dakika: Mehmet Akif Ersoy ucuz konuttaki o madde için isyan etti! "Bakana ilettim... Daha çok onlar alıyor"

23.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili haberleri takip ediyor. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruların geçtiğimiz haftalarda başladığı sosyal konut projesine başvurular 4 milyonu aştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projesinde doğru bilinen yanlışları 10 maddede açıkladı. Buradaki bir madde canlı yayında dikkatleri çekti. İşte TOKİ sosyal Konutlarıyla ilgili haberin detayı...

Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili haberleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Projeye bir yandan başvurular devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen yeni detaylar açıkladı. Konuyla ilgili olarak Mehmet Akif Ersoy ucuz konuttaki bir madde için canlı yayında isyan etti.

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Sosyal Konut projesiyle ilgili olarak canlı yayında konuşan Mehmet Akif Ersoy, 'Diyelim ki anneninizin, babanızın üzerine 20 dairesi var diyelim. Sizin üzerinize değil ya, siz de başvurabiliyorsunuz. Ben bunu canlı yayında Sayın Bakana sordum. Bu olmasa diye. Babası, annesi 30 tane dairesi olan gençlerin başvurmasını sağlıklı bulmuyorum. Bu sosyal konut projesi. Zaten başvurmaz diye düşünebiliyorsunuz. İnsanın gözü doymuyor. Hatta daha çok onlar başvuruyor.' açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvurusu 4 milyonu aşan sosyal konut projesinde doğru bilinen yanlışları 10 maddede açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından “10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri” paylaşımı yapıldı. Söz konusu duyuruda, yanlışlar ve doğrular şöyle sıralandı:


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
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