Son dakika: Mehmet Akif Ersoy ucuz konuttaki o madde için isyan etti! "Bakana ilettim... Daha çok onlar alıyor"

Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili haberleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Projeye bir yandan başvurular devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen yeni detaylar açıkladı. Konuyla ilgili olarak Mehmet Akif Ersoy ucuz konuttaki bir madde için canlı yayında isyan etti.

Peki aynı aileden 18 yaşını geçmiş kardeşler başvurabilir mi? İşte merak edilen detaylar...

Sosyal Konut projesiyle ilgili olarak canlı yayında konuşan Mehmet Akif Ersoy, 'Diyelim ki anneninizin, babanızın üzerine 20 dairesi var diyelim. Sizin üzerinize değil ya, siz de başvurabiliyorsunuz. Ben bunu canlı yayında Sayın Bakana sordum. Bu olmasa diye. Babası, annesi 30 tane dairesi olan gençlerin başvurmasını sağlıklı bulmuyorum. Bu sosyal konut projesi. Zaten başvurmaz diye düşünebiliyorsunuz. İnsanın gözü doymuyor. Hatta daha çok onlar başvuruyor.' açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvurusu 4 milyonu aşan sosyal konut projesinde doğru bilinen yanlışları 10 maddede açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından “10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri” paylaşımı yapıldı. Söz konusu duyuruda, yanlışlar ve doğrular şöyle sıralandı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projesine Dair 10 Doğru 10 Yanlış ⬇️ pic.twitter.com/6GWF1amAzS — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) September 22, 2022



